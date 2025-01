Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Helft van de Nederlanders vreest voor hun eigen toekomst in de ouderenzorg

Het is voor niemand fijn om afhankelijk te zijn van een ander. Voor veel ouderen in verzorgingstehuizen is dat echter wel het geval. De helft van de Nederlanders vreest voor hun eigen toekomst als zij in een oudereninstelling terecht zouden komen.

Dat komt mede omdat mensen zien hoe hun naasten verzorgd worden, iets dat ze in sommige gevallen niet voor zichzelf willen. Onlangs bleek nog dat personeel in verzorgingstehuizen ‘absoluut geen tijd heeft’ voor persoonlijke aandacht voor de ouderen. En dat terwijl juist dat veel impact heeft op de kwaliteit van leven.

Vrees voor toekomst in ouderenzorg

66 procent van de mensen die weleens een bezoek brengen aan (familie in) een verzorgingstehuis, merkt op dat de persoonlijke aandacht inderdaad ver te zoeken is. 32 procent is van mening dat de zorg te weinig gericht is op de individuele behoeften van de bewoners. Deze cijfers blijken uit onderzoek van Nederlandse softwareleverancier TOPdesk. Zij onderzochten de huidige stand van zaken binnen de ouderenzorg onder ruim 500 professionals en meer dan 1000 bezoekers van zorginstellingen voor ouderen.

De zorgmedewerker zou het zelf ook graag anders zien en voelt zich schuldig over het gebrek aan persoonlijke aandacht. Dat geldt voor 3 op de 10 zorgmedewerkers. 19 procent van de medewerkers is bang dat ze tekortschieten in het waarborgen van het welzijn en geluk van ouderen.

Randzaken regelen in plaats van persoonlijke zorg leveren

De belangrijkste zorg voor medewerkers in de ouderenzorg, is dat hun tijd vooral opgaat aan randzaken. Denk aan administratie, in plaats van het leveren van persoonlijke zorg. 58 procent van de zorgmedewerkers geeft aan minder tijd te willen besteden aan randzaken. Als ze zelf hun agenda’s mochten beheren, zouden ze veel meer tijd doorbrengen met patiënten. Denk aan een praatje maken, een kopje koffie drinken of samen een wandeling maken.

Rinske Jansen, Consultant Healthcare bij TOPdesk: „Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst en de mogelijkheid om ooit in een zorginstelling terecht te komen. Deze angst komt vaak voort uit het beeld dat ouderen daar niet altijd de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen. Toch is de angst om een ouderenzorginstelling te belanden wellicht onterecht. Er zijn namelijk al oplossingen, waaronder slimme tooling, beschikbaar om de zorgmedewerker te ontlasten. Alle beetjes helpen en ook om de mensen aan het bed meer tijd te geven voor persoonlijke zorg en aandacht.”

Reacties