Goede seks: waarom instemming het verschil maakt

Voor goede seks heb je consent nodig. Met de komst van de Wet seksuele misdrijven is er gelukkig meer aandacht voor dit onderwerp. Consent bij seks kan er ook zijn zonder dat iemand expliciet aangeeft daarmee in te stemmen. Wat consent betekent en hoe je kunt checken of er instemming is, leggen we je uit.

Consent draait om wederzijdse instemming. De Wet seksuele misdrijven benadrukt dat seks vrijwillig en gelijkwaardig moet zijn. Logisch toch? Dat iemand met seks instemt, hoeft niet altijd letterlijk te blijken uit de zin: ‘Ja, ik wil’. Ook uit non-verbale signalen kan blijken dat consent aanwezig is.

Wederzijdse instemming maakt intieme momenten beter, veiliger en meer ontspannen. Jongvolwassenen geven aan betere seks te ervaren als er consent is, zo blijkt uit onderzoek van kenniscentrum Rutgers en Ipsos I&O.

De ondervraagden tussen de 18 en 25 jaar geven hun seksuele ervaring een 8,3 als de ander meerdere keren checkt of er consent is. Wordt dit één keer gecheckt, dan geven ze een 7,8. Wanneer de ander helemaal niet checkt of er sprake is van consent, daalt het cijfer naar een 7,4.

Hoe check je of er consent is? Drie tips!

Veel mensen denken dat het checken van consent ongemakkelijk en ingewikkeld is. Toch hoeft dat helemaal niet zo te zijn. We geven je drie tips.

1. Let op verbale en non-verbale signalen

Voor het checken van consent zijn zowel verbale als non-verbale signalen belangrijk. Lichaamstaal zegt soms meer dan woorden. Iemand zegt geen nee maar wordt stil, trekt zich terug of voelt zich ongemakkelijk? Dat zijn allemaal tekenen om te stoppen en te vragen of de ander nog wel oké is.

2. Realiseer je dat iemand van gedachten kan en mag veranderen

Je kunt consent op elk moment intrekken. Het kan zijn dat iemand eerst dacht wel zin te hebben in een bepaalde seksuele handeling, maar daar bijvoorbeeld op het moment zelf toch anders over denkt. Daarom is het ook tijdens de seks belangrijk om steeds opnieuw bij elkaar te checken of wat je doet nog wel gewenst is.

3. Wees extra voorzichtig wanneer er alcohol en/of drugs in het spel is

Onder invloed van alcohol en/of drugs kan iemand zo in een roes verkeren dat het voor diegene niet meer mogelijk is om de onwil kenbaar te maken. Je kunt dan niet inschatten wat de ander wel of niet wil. Wees in zo’n situatie daarom extra voorzichtig, zeker als je de ander niet goed kent. Weet je niet zeker of diegene de seks(uele handeling) wel echt wil? Begin er dan niet aan!

Wat houdt de Wet seksuele misdrijven in? De Wet seksuele misdrijven ging op 1 juli 2024 in. Hierin zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de strafrechtelijke aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen: Seksueel contact moet altijd vrijwillig en gelijkwaardig zijn. Om aanranding of verkrachting aan te tonen, is door de nieuwe wet geen bewijs meer nodig dat iemand is gedwongen tot seks. Het is strafbaar als duidelijk was dat de ander geen seks wilde, maar iemand toch heeft doorgezet. Nee is altijd nee, ook als de nee non-verbaal wordt geuit. Twijfel je? Vraag dan wat de ander wil, dat geeft rust voor beiden. Indien er wel sprake is van dwang, kan de dader een zwaardere straf krijgen.

Seksuele intimidatie in het openbaar, zowel offline en online, is nu ook strafbaar. Van seksuele intimidatie in het openbaar is sprake als iemand bijvoorbeeld op straat of in de supermarkt als seksueel object wordt benaderd. Bijvoorbeeld dat iemand achterna wordt gelopen door een persoon die seksueel getinte opmerkingen maakt. Ook seksuele intimidatie online, bijvoorbeeld onder een openbare post op social media, is strafbaar.

Kinderen onder de 16 jaar op indringende, niet-leeftijdsconforme wijze offline of online seksueel benaderen is strafbaar. Bijvoorbeeld door online seksueel getinte berichten te sturen of als een buurman een buurmeisje intieme vragen stelt. Dat is ook verboden bij kinderen van 16 en 17 jaar die in een kwetsbare positie zitten, bijvoorbeeld kinderen met een verstandelijke beperking of een psychische stoornis.

De straffen voor seksueel misbruik van kinderen (aanranding en verkrachting) zijn omhooggegaan.

Verkrachting verjaart niet. Slachtoffers durven er soms pas jaren later mee naar buiten te komen. Dan moet tijdsdruk geen rol spelen.

Meer weten over de wet of lezen over voorbeelden van strafbaar seksueel grensoverschrijdend gedrag? Kijk op www.metelkaartrekkenwedegrens.nl/wet-seksuele-misdrijven