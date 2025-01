Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Start 2025 sterk: haal alles uit je spaargeld

Spaarders moeten alert blijven op kansen om in 2025 het maximale uit hun spaargeld te halen. Experts verwachten namelijk dat de Europese Centrale Bank (ECB) de depositorente dit jaar verder zal verlagen. Dat hoeft geen slecht nieuws te zijn; er is een manier om toch een hoge rente te ontvangen op je spaargeld.

Of je nu geld spaart voor een koopwoning, je pensioen of om een financiële buffer op te bouwen voor als de auto het begeeft; je wil een zo hoog mogelijke rente ontvangen op je spaargeld. Als de rente gaat dalen, kun je op zoek gaan naar een manier om wél een leuke spaarrente te ontvangen.

Heb je al gedacht aan een termijndeposito? Doorgaans krijg je daar meer rente op dan op een normale spaarrekening. Zeker als je je geld bij een buitenlandse bank stalt. Klinkt dat ingewikkeld? Het valt echt reuze mee!

Wat is een depositorekening?

Van een gewone spaarrekening kun je altijd geld opnemen. Dat is meteen het grote verschil met een spaardeposito. Op een depositorekening zet je je geld voor een bepaalde periode vast (van één maand tot wel tien jaar), wat betekent dat je gedurende de looptijd geen geld van de rekening kunt halen. In ruil daarvoor krijg je meestal wel een hogere rente dan op een spaarrekening, zeker bij buitenlandse banken.

Nog een pluspunt: het rentepercentage wordt op voorhand vastgesteld, dus een renteverlaging van ECB heeft geen invloed op jouw spaargeld.

Kort vastzetten, snel profiteren

Kun je jouw spaargeld in 2025 slechts kort missen of wil je flexibel blijven? Dan zijn termijndeposito’s met een korte looptijd een slimme keuze. Zo ontvang je via spaarplatform Raisin ook hoge rentes als je jouw geld kort vastzet:

1 maand: tot 2,85% per jaar

tot 2,85% per jaar 3 maanden: tot 2,85% per jaar

Wil je iets langer profiteren van een vaste rente? Overweeg een termijndeposito met een looptijd van een of twee jaar.

1 jaar : tot 2,90% per jaar

: tot 2,90% per jaar 2 jaar: tot 2,95% per jaar

En kun je je geld voor langere tijd missen? Dan kan de rente oplopen tot wel 3,55 procent per jaar.

Liever volledig flexibel sparen?

Bij de drie grootste Nederlandse banken krijg je op dit moment niet meer dan 1,70 procent rente op een vrij opneembare spaarrekening. Bij andere Europese banken spaar je tegen rentes tot wel 2,83 procent per jaar. Overstappen is niet nodig; je houdt gewoon je betaalrekening aan en opent een online spaarrekening bij een andere bank met hogere rente.

In 10 minuten naar hogere rente

Nederlandse banken bieden termijndeposito’s aan, maar als je een hogere rente wil, kies je voor een buitenlandse bank. Dat is niet zo ingewikkeld als het lijkt. Met Raisin beheer je eenvoudig al je spaarproducten via één centraal account. Zo spaar je tegen hoge rentes, zonder gedoe. Alle banken die actief zijn in Nederland − ook Raisins partnerbanken − nemen verplicht deel aan hun nationale, wettelijke depositogarantiestelsel. Binnen Europa is afgesproken dat al deze depositogarantiestelsels een gelijkwaardige bescherming bieden. Waar je ook spaart en bij welke bank je ook zit, het geld op je rekeningen is dus automatisch beschermd van 1 cent tot 100.000 euro per rekeninghouder per bank, of een gelijkwaardig bedrag in de lokale valuta.

Het openen van een Raisin-rekening is gratis en binnen 10 minuten geregeld. Daarna vergelijk en open je direct spaarproducten, zo veel als je wil. Besluit je nu om te beginnen met depositosparen, dan profiteer je dus nog van de hogere rente. Tel uit je winst. Toch liever flexibel sparen? Dan heeft Raisin ook een groot aanbod met hoge rentes op gewone spaarrekeningen.

Zorg ervoor dat je het meeste uit je spaargeld haalt in 2025. Check de rente* op Raisin.nl

*De genoemde rentes gelden op 20-01-2025, rentes onder voorbehoud van wijzigingen.

