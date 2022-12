Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rabobank stuurt brieven naar klanten die vaak contant geld pinnen: wat is er gaande in discussie rond contant geld?

De Rabobank stuurt brieven naar Nederlanders die regelmatig contant geld pinnen. De bank heeft de brieven zelf bevestigd en waarschuwt haar klanten voor de risico’s van cash geld. Maar niet iedereen is het eens met de waakzaamheid over contante transacties. Wat is er allemaal precies gaande in die discussie rondom contant geld?

Onder meer op Twitter wordt de brief van de Rabobank de afgelopen dagen gedeeld. De bank vraagt de klant om te minderen met het opnemen van contant geld. In de brief waarschuwt de bank voor „het risico van contant geld”. Een woordvoerder van de Rabobank bevestigde tegen de Belgische website Business AM, en bevestigde dit ook zelf op Twitter, dat de brieven inderdaad verstuurd werden. Voornamelijk naar klanten die grote hoeveelheden cash geld pinden. Hoeveel dit precies is, wilde de bank niet aan de website vertellen. Dit om criminelen niet wijzer te maken dan ze al zijn, luidde de reactie.



Er spelen een aantal zaken rondom het contante geld. Zo maakt minister Sigrid Kaag (Financiën) zich hard voor een nieuwe digitale munt, oftewel de CBDC. Een munt waar de afgelopen tijd nogal wat ophef over ontstond. Want vooral het verdringen van contant geld en privacyschending leidde tot kritiek. En hoewel Kaag benadrukte dat het contante geld niet verdwijnt en er nog niks besloten is, is er op Europees niveau al een hoop gebeurd.

De Rabobank legt in ieder geval uit dat de brieven en controle bedoeld zijn om criminele praktijken en witwassen te te bestrijden. Iets dat in lijn staat met de aanpak van de minister van Financiën. Zo werd vorige maand bekend dat de overheid alle transacties boven de 100 euro wil volgen. Ook om witwassen tegen te gaan. Maar daar klonk ook kritiek op door de inbreuk op het privacyrecht. Zo sprak inlichtingenexpert Ronald Prins tegen PowNews uit dat het de vraag is of je bij terrorisme of witwasproblemen de banken de opsporing moet laten doen. „Of moeten we dat gewoon bij de politie neerleggen?”, stelde hij.

Maar de discussie over contant geld doet zich niet alleen in Nederland voor. De Europese Unie heeft namelijk richtlijnen opgesteld om de toegang tot contant geld en cryptovaluta te beperken. Volgens deze richtlijnen mogen anonieme contante overdrachten maximaal 10.000 euro bedragen. Maar lidstaten mogen zelf beslissen tot hoever zij dit verlagen. In Spanje zou het om een bedrag van 1000 euro contant geld gaan, in Italië 5000 euro en in Duitsland is daar nog onenigheid over. In Nederland spraken minister Sigrid Kaag (Financiën) en minister Dilan Yesilgoz (Justitie en veiligheid) over een bedrag van maximaal 3000 euro.

Overigens kwam het fenomeen cash geld vorige maand ook nog ter sprake aan tafel bij Vandaag Inside. VI-gezicht René van der Gijp sprak daar hardop uit dat hij het echt niet zo vreemd vindt als er cash geld in een huis of ligt of als het privé wordt gebruikt. Advocaat Job Knoester, die toen ook aan tafel zat, wees hem op het feit dat grote hoeveelheden cash geld niet meer kunnen in deze tijd. „Wie heeft er nou nog überhaupt contant geld?”, sprak Knoester toen.

Wilfred Genee verwees toen naar het monitoren van transacties boven de honderd euro. Waarna Van der Gijp vertelde dat tijdens zijn voetbalcarrière bij het Belgische KSC Lokeren, zo’n veertig jaar geleden, hij cash betaald kreeg. Wat ook Derksen meemaakte tijdens zijn voetbalcarrière. Van der Gijp zei dat hij het gek vond dat je privé niet dingen cash mag afhandelen. „Alles wordt in de gaten gehouden straks, René. Je moet het allemaal kunnen verklaren. Wat je bij de bank nu moet doen om überhaupt een BV op te richten en de controles die worden uitgevoerd. Die banken hebben enorme boetes gekregen”, reageerde presentator Genee daarop. En over die boetes had hij gelijk, zoals ook bij de Rabobank gebeurde in een grote witwaszaak.

Vorig jaar sprak DNB-beleidsmedewerker Esther van den Kommer tegen NU.nl uit dat contant geld nog zeker tien jaar een cruciale rol in de samenleving zal blijven spelen. Zij benadrukte dat bijvoorbeeld in Duitsland destijds cash overduidelijk nog de overhand had. Dat cash op de lange termijn gaat verdwijnen, noemde financieel psycholoog Anne Abbenes toen echter al onvermijdelijk. „Het is wel belangrijk dat banken deze verandering positief aanvliegen”, vertelde de financieel psycholoog. „Als je mensen iets oplegt, werkt het vaak averechts.”