Moet Nederland, net als Australië, social media voor jongeren verbieden? Psycholoog vindt van wel

Het is officieel: Australië doet voor jongeren onder de 16 social media in de ban. De maatregel, die wordt gezien als wereldprimeur, kent voor- en tegenstanders. Psycholoog Thijs Launspach deelt bij Beau waarom het wél een goed idee is.

„Ik vind dat er wel echt iets moet gebeuren. En ik zou hier in principe niet zo heel erg tegen zijn”, aldus Launspach, die zich veel bezighoudt met de verslavende factor van social media.

Beau over social media verbod

De positieve kanten van social media worden volgens hem vaak besproken, maar „er zijn een aantal flinke risico’s, zeker voor jonge gebruikers”. Eerder dit jaar berichtte Metro al over een onderzoek voor een minimumleeftijd voor social media in Nederland. Daarin was 84 procent er voorstander van.

Wat zijn de risico’s van social media eigenlijk? Bij Beau zet Launspach ze nog snel op een rij: „Het zijn risico’s van verslaving, van wat jongeren allemaal kunnen zien via social media en behoorlijke risico’s voor hun mentale gezondheid.” Waar volgens Launspach veel jongeren daar „over het algemeen” goed mee om kunnen gaan, is er een flink deel „die hier behoorlijk last van kan hebben”.

📵 Verbod op sociale media in Australië Deze week werd in Australië een verbod op sociale media voor kinderen en jongeren tot 16 jaar goedgekeurd. Zij mogen geen gebruik meer maken van bijvoorbeeld TikTok, Instagram, Snapchat en Facebook. Het zijn echter niet de jongeren of de ouders die gestraft worden als ze regel niet naleven, maar de socialemediabedrijven. Zij riskeren een boete als ze nalaten voldoende maatregelen te nemen om de minderjarigen te weren. Het verbod gaat overigens niet meteen in. Er wordt nog een jaar gewerkt aan de implementatie.

Risico’s

Ook de gevolgen van veel social media gebruik zijn risicovol, vindt Launspach. „Wat gaan deze technologieën, die heel goed zijn in het kapen van ons hoofd, doen met onze sociale vaardigheden?” Ook zelfbeeld speelt een rol: „Hoe gaan we naar onszelf kijken door overmatig social media gebruik? Er worden mensen heel jaloers gemaakt online. Het is echt een businessmodel.”

„Wij zijn weerloos”, stelt journalist en schrijver Japke-d. Bouma bij Beau. „Zelfs ik heb er last van. Voor mij zou het verbod ook voor volwassenen mogen gelden. Het zou zo makkelijk zijn om tegen je kinderen te kunnen zeggen: het mag niet van Dick Schoof. Als je het als ouder moet zeggen, maak je jezelf natuurlijk niet erg populair.”

‘Wie is verslaafd aan zijn telefoon?’

Beau van Erven-Dorens noemt de gevolgen: „Slecht kunnen lezen, kleine woordenschat, geen oogcontact kunnen maken, slaapproblemen, gedragsproblemen… Het is een vorm van verwaarlozing. Eigenlijk zouden we dat verbod ook hier moeten overwegen.”

Een nieuwe sociale norm zou de uitkomst moeten zijn, vindt Launspach. „Zo’n verbod, ja je kunt er omheen. Denk aan het rookverbod of het verhogen van de leeftijd voor alcohol. Maar je geeft er wel een signaal mee af. Social media is namelijk geen veilige plek voor jongeren. Cyberpesten komt voor en je wordt voor van alles getarget.”

Van Erven-Dorens vraagt in het publiek wie verslaafd is aan zijn telefoon. „Ik denk niet dat iemand hier kan zeggen dat ‘ie niet verslaafd is.” Eigenlijk alle handen gaan omhoog. „Zelfs jongeren geven het aan”, concludeert Van Erven-Dorens.

