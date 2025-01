Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mooi winterweer op komst: mist maakt plaats voor zon

Zonliefhebbers opgelet! Dit weekend wordt de mist en kou langzaam vervangen door zonnig weer. Dat meldt Weeronline.

Vandaag blijft het nog mistig, maar op morgen kan de temperatuur stijgen naar 4 of 5 graden. De zon gaat door het hele land flink schijnen.

Dichte mist

Deze ochtend is begonnen met op veel plekken (dichte) mist. Hierdoor zijn ongeveer 50 vluchten via de luchthaven Schiphol geannuleerd. Volgens een woordvoerster van de luchthaven komt dat door een combinatie van weersomstandigheden, waaronder de vorst en de mist. Schiphol waarschuwt daarnaast voor vertragingen. Reizigers wordt geadviseerd hun actuele vluchtinformatie goed in de gaten te houden.

Het is de vierde dag op rij dat de luchthaven hinder ondervindt van het weer, met name van de hardnekkige mist. Die leidde donderdag en vrijdag tot tientallen geannuleerde vluchten via Schiphol. Woensdag gingen ruim honderd vluchten niet door. Vliegtuigen moeten elkaar bij mist meer ruimte geven, waardoor de capaciteit afneemt en er minder vluchten mogelijk zijn. In totaal stonden voor zaterdag 1050 vluchten gepland via Schiphol.

Mist maakt plaats voor de zon

Lokaal zal die mist vandaag volgens Weeronline niet gauw verdwijnen waardoor de temperatuur laag blijft en het in de loop van de ochtend kan blijven vriezen. ‘s Middags kan de zon hier en daar doorbreken. Er is weinig wind waardoor de temperatuur naar de 2 tot 4 graden kan stijgen. In de nacht is het koud en vriest het op de meeste plaatsen.

Morgen komen er lokaal nog wat mistbanken voor maar die blijven niet te lang hangen omdat de zon doorbreekt. Vanaf het middaguur stijgt de temperatuur naar de 3 tot 5 graden en belooft het een zonnige dag te worden. In het zuidwesten kan vanaf de middag de bewolking wel weer toenemen. De wind is zwak tot matig.

Rustig winterweer

Vanaf volgende week blijft het in eerste instantie rustig winterweer met droge dagen en afwisselend wolkenvelden en zon. Naarmate de week vordert stijgt de temperatuur en is er waarschijnlijk geen sprake meer van nachtvorst. Daarnaast neemt de kans op wisselvalliger weer met buien toe.

Omdat er weinig wind is, is het in het binnenland nog steeds ongunstig om hout te stoken. De houtrook die blijft hangen zit vol met fijnstof en is slecht voor de gezondheid. Met name mensen met longziekten kunnen hier last van hebben.

