Hélène Hendriks vraagt cyberkenner over cyberaanval bij banken: ‘Niet meer pinnen of bij ons geld?’

Presentatrice Hélène Hendriks vroeg gisteravond aan cyberkenner Dave Maasland in De Oranjezomer over mogelijke cyberaanvallen. En of wij bijvoorbeeld moeten vrezen voor het geld dat we op de bank hebben staan.

Gisteren lag Utrecht Centraal plat door een storing. Presentatrice Hélène Hendriks vraagt cyberkenner Dave Maasland of zoiets een cyberaanval kan zijn. Maasland ontkracht dat, maar de cyberkenner noemt wel dat hybride aanvallen een serieus onderwerp zijn. „Bedoeld voor chaos en aanvallen op de vitale infrastructuur van een land. En beïnvloeding, propaganda en desinformatie.”

Cyberkenner in Oranjezomer over cyberaanvallen Nederland

Maasland kaart een Russisch parlementslid aan dat in een talkshow sprak over een nucleaire bom op Nederland. Waarom? Nederland zou dan onderwater lopen en daarmee zou Europa vernietigd worden. De Telegraaf kopte groot met dat nieuws. Ook dat noemt Maasland een hybride aanval. „Die afhankelijkheid dit wij hebben van IT-systemen, dat is wel een probleem. Daar zit wel de pijn in onze moderne samenleving. Het gaat om die plekken. De haven van Rotterdam, Utrecht, logistieke knooppunten.”

Hendriks concludeert hieruit dat we kwetsbaar zijn en dat beaamt Maasland. Hij moedigt dan ook aan om met de Europese Verkiezingen te stemmen op Europarlementariërs die zich ontfermen over digitale veiligheid.

Hélène Hendriks: ‘Banken?’

Daarna vraagt Hendriks of ook een bank de dupe van zulke aanvallen kan worden. „Waardoor wij bijvoorbeeld niet meer kunnen pinnen en niet meer bij ons geld kunnen?” Maasland: „Het zijn scenario’s die we ook hebben gezien in de oorlog Rusland-Oekraïne. Daarin zie je dat Rusland dat probeert. Experts zoals ik hebben altijd gedacht dat dat hele grootschalige aanvallen werden, maar daar gaat het waarschijnlijk niet om. Het gebeurt dan misschien bij één bank. Om twijfel te zaaien van: ‘Zouden ze dat op grote schaal kunnen doen?’.”

Volgens Maasland zijn banken goed beveiligd in Nederland. Maar dan noemt Hendriks de Bunq-bank, waar opvallend veel klanten hun spaargeld verloren door een oplichterstruc. En dat beaamt Maasland. „In software- of computerprogramma’s zitten fouten. Dit soort scenario’s: betalingsverkeer of geen goederen. We zien het gebeuren en het zou kunnen gebeuren als het conflict verder gaat.”

Cash geld van de bank

Daarna vraagt Hendriks of de tafelgasten cashgeld in huis hebben. Jack van Gelder en Wesley Sneijder zeggen van niet. „Hebben jullie nooit gedacht, zeker in de coronatijd: er zijn allemaal gekke dingen aan de hand, dus ik haal wat geld van de bank en dat stop ik onder een matras. Nee? Dan ben ik de enige”, aldus Hendriks.

