Zit een witte kerst er dit jaar in? ‘Kans zo’n 15 procent’

Nog iets meer dan drie weken en dan is het weer zover: Kerstmis. Elk jaar is er een groep mensen die droomt van een prachtige witte kerst, maar gaat hun droom dit jaar dan eindelijk in vervulling?

„Details voor de kerstdagen zijn nu natuurlijk nog niet te geven, maar de laatste weken van het jaar lijken in tegenstelling tot de voorgaande jaren niet zacht te verlopen”, aldus Jaco van Wezel van Weeronline.

Witte kerst

Sterker nog: in de week van kerst zijn er enkele weermodellen die kouder weer dan normaal berekenen. „Daarmee mogen we ook nog blijven dromen van een witte kerst.”

Statisch gezien is de kans volgens Weeronline op een witte kerst zo’n 7 procent. ,, Dan hebben het over de kans op een gesloten sneeuwdek op beide kerstdagen in De Bilt. De kans om sneeuwvlokken ergens in het land te zien is natuurlijk een stuk groter”, vervolgt Van Wezel. „Gezien de normale temperaturen die we nu verwachten en de paar weermodellen die juist wat kouder weer dan normaal berekenen, is de kans op een officiële witte kerst dit jaar wat groter. We schatten die nu op 15 procent.”

Bij een normale nachttemperatuur zitten we over drie weken sowieso dicht bij het vriespunt. Ook wordt er veel neerslag verwacht. „Wanneer deze neerslag precies volgt na een koude nacht met vorst kan er zomaar tot een winterse verrassing komen”, vertelt Van Wezel. „Eerlijk is eerlijk, de kans op een groene kerst is met 85 procent nog steeds erg groot en signalen voor echte winterkou met kans op massale sneeuw- en schaatspret zijn er niet.”

Bewolking

Wie hoop had gevestigd op sneeuw al vóór de kerst, moet nog even geduld hebben. Weermodellen laten voor het begin van deze maand geen langdurige vorstperiodes of sneeuw zien. Wel kan het tijdens een heldere nacht even vriezen en een enkele winterse bui behoort tot de mogelijkheden. De ruitenkrabber kun je voorlopig dus grotendeels laten liggen.

Met een zwakke tot matige zuidwestenwind komt vooral veel bewolking onze kant op. Die bewolking zorgt voor zachte nachten met temperaturen rond de 5 graden, terwijl de middagtemperaturen rond de 7 graden blijven hangen. Toch kan de zon zich soms laten zien, vooral op dagen met wat meer wind.

Regen voor een witte kerst?

Wat betreft neerslag blijft het relatief droog in de eerste helft van de maand. Als er regen valt, gaat het meestal om lichte motregen. December staat bekend als de natste maand van het jaar, met gemiddeld 87 millimeter regen verspreid over 11 procent van de tijd. De start van deze december verloopt echter droger dan normaal, met motregenachtige dagen en hier en daar wat opklaringen.

In de tweede helft van december, richting de kerst, zal het weer waarschijnlijk ‘normaliseren’, met meer regenachtige dagen en middagtemperaturen tussen de 5 en 7 graden. Ondanks de grijze start blijft het typisch Nederlands decemberweer, waarbij de donkere dagen voor kerst vooral somber en bewolkt lijken te verlopen.

