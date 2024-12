Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tom Waes bedankt ‘lieve vriend’ voor eerbetoon na zwaar ongeluk

Voor het eerst sinds het zware auto-ongeluk van vrijdag op zaterdag heeft Tom Waes iets gedeeld op op sociale media. De Vlaamse tv-presentator en acteur bedankte zondag op Instagram zijn „lieve vriend” Bart Peeters voor zijn eerbetoon aan hem zaterdagavond.

„Tom, deze is voor u”, riep Peeters voordat hij het nummer ‘Tot je weer van me houdt’ inzette.



Tom Waes

Peeters trad zaterdagavond op in de Lotto Arena in Antwerpen en vroeg tijdens de show het publiek om met hun verlichte telefoons te zwaaien. „Het zou geweldig zijn als we dan 7000 lichtjes van gsm’s mogen zien. Als die dan branden, wil ik iets heel speciaals vragen: dat is dat we dan samen de ongelofelijk grote Tom Waes een spoedig herstel wensen”, zei de zanger tegen zijn publiek.

Waes deelde zondagavond een filmpje van het moment op zijn Instagram Stories. „Danku lieve vriend xxx”, schreef hij bij de video. De 56-jarige Waes zette vijf rode hartjes onder zijn bericht.

Bij bewustzijn

Het ongeluk vond in de nacht van vrijdag op zaterdag 01.00 uur plaats bij de Kennedytunnel in Antwerpen. De tv-presentator en acteur zou volgens HLN met zijn oldtimer Porsche zijn ingereden op een zogenoemde botsabsorber, een bord waarmee wordt aangegeven dat er wegwerkzaamheden plaatsvinden.

Waes raakte zwaargewond en belandde in het ziekenhuis. Zaterdag meldde de Belgische omroep VTR dat Waes weer bij bewustzijn was. „Hij ademt volledig zelfstandig en heeft zijn familie kunnen spreken”, aldus de omroep.„,Hij stelt het – alles in acht genomen – goed. Tom wordt verder verzorgd op de afdeling intensieve zorg. We hebben Tom kort kunnen spreken en vastpakken. Wat een opluchting.”

Herstel

Waes is in Nederland vooral bekend door zijn programma’s Reizen Waes en Kamp Waes, maar ook door zijn rol in de succesvolle Netflix-serie Undercover. Volgens de VRT is het nog te vroeg om te zeggen wat de ziekenhuisopname van de tv-presentator en acteur betekent voor de programma’s die hij nog zou maken. „Alle prioriteit ligt bij het herstel”, aldus de omroep.

