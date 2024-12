Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel lof voor eerlijke Guus Til, maar ook speculatie: ‘Lijkt wel een voetbal-burnout’

De openbaring van Guus Til („het vuur is weg”) kwam gisteren uit het niets, maar heeft de voetballer alle lof opgeleverd. De PSV’er spraak zijn openhartige woorden voor de tv-camera van sportzender ESPN. Omdat het bij die woorden bleef, werd het gelijk ook speculatie-voer van analisten.

PSV speelde in en tegen Utrecht gistermiddag een prima wedstrijd en won met 2-5. Middenvelder Guus Til scoorde twee maal, waarbij de laatste een geweldige knal in de kruising was. De voetballers uit Eindhoven staan fier bovenaan in de Eredivisie. Namens ESPN wilden Fresia Cousiño Arias en Kenneth Pérez het met Guus Til daarom wel even over de prestatie en vooral zijn schitterende goal hebben. Hoe blij was hij?

Guus Til ‘niet eens blij na een goal’

Eigenlijk helemaal niet blij, zo bleek. Guus Til twijfelde zichtbaar even en gaf opeens toe momenteel zichzelf niet te zijn op het veld. „Ik wil blijheid uitstralen, want zo ben ik, maar op dit moment heb ik dat niet”, zei de eerlijke speler. „De laatste tijd heb ik geen vuur meer of zo. Misschien moet ik dat hier niet zeggen.” Maar: „Ik kan niet eens meer blij zijn na een goal. Ik sta zo neutraal op het veld en ik weet niet hoe dat komt. Ik kan het niet plaatsen. Ik loop er een beetje verloren bij op dit moment.”

Zoiets hoor je een voetballer als Guus Til zelden voor een tv-camera zeggen. Op social media barstte het los met hartjes en lofuitingen aan het adres van de voetballer. Tegelijkertijd was er ook kritiek op ESPN omdat het interview daarbij bleef. Begrijpelijk aan de kant van de kijker, maar – zo blijkt – ook aan de kant van de sportzender. ESPN is namelijk gebonden aan regels en mag een speler direct na de wedstrijd maximaal anderhalve minuut spreken. Cousiño Arias en Pérez zullen op hun tong hebben gebeten, maar konden niet anders dan stoppen.

‘Niet speculeren over Guus Til’

Kenneth Pérez kwam in het napraatprogramma Dit Was Het Weekend nog even op Guus Til terug, maar kon er vooral niet meer van maken dan „dat we niet moeten speculeren”. Dat gebeurde uiteindelijk wel, ook al omdat de trainer van Guus Til en zijn maatje Joey Veerman nog voor de camera verschenen. „Ik heb het gesprek niet gezien, maar ik weet wat daar speelt”, zei Peter Bosz. „Het is echter echt iets van Guus en ik vind dat ik daar niets over moet zeggen.” Veerman was verbaasd, omdat hij aan zijn vriend niets heeft gemerkt en de Volendammer nog steeds met hem kan lachen. „Hij heeft niets aan me verteld.”

Van Hooijdonk denkt aan voetbal-burn-out

Ook in NOS-programma Studio Voetbal kon men aan tafel gisteravond laat, naast iets persoonlijks vertellen, alleen maar speculeren. Oud-speler Pierre van Hooijdonk heeft het gevoel dat Guus Til heeft, tijdens zijn carrière nooit gehad. „Het komt bij mij een beetje over – en dan ga je toch een beetje speculeren – als een voetbal-burn-out. Dat lijkt het wel.” Van Hooijdonk denkt dat er best meer spelers met het probleem zijn geweest: „Maar die kwamen daar nooit voor uit. Ik denk dat we als voetballers allemaal wel het verschil kennen tussen de openingswedstrijd van het seizoen en wedstrijd numero twintig. Het heilige vuur brandt dan nog wel, alleen is het vlammetje dan wat lager.”

Wat er volgens Van Hooijdonk moet gebeuren? „Als je er in de maatschappij achter komt dat je een burn-out hebt, dan sturen ze je naar huis. In de voetballerij helemaal niet. Sterker nog, je wordt gewoon opgesteld. Eigenlijk is dat gewoon hartstikke gevaarlijk. Je moet rust pakken. Als ik PSV was geweest in dit geval, dan had ik gezegd: Guus, ga jij lekker twee weken op vakantie.” Journalist Arno Vermeulen naast Van Hooijdonk wilde juist niet speculeren. Hij vindt wat Guus Til is overkomen een privézaak.

