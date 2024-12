Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ongevoelig voor tranentrekkende kerstcommercials? Zo word je anno 2024 toch verleid

Sinterklaas heeft het land net verlaten en heeft daarmee plaats gemaakt voor de volgende ronde aan ontroerende reclames: de kerstcommercials. Welke zien we dit jaar en hoe wordt er geprobeerd in te spelen op het gevoel van de kijker?

In talkshow Beau neemt reclamemaker Jordi van de Bovenkamp de kerstcommercials van 2024 onder de loep.

Emotie in kerstcommercials

Reclamemaker Van de Bovenkamp merkt dat de kerstcommercials anno 2024 anders zijn dan de voorgaande jaren: „Je ziet een paar nieuwe dingen. Er werd bijvoorbeeld geteased, een beetje zoals filmtrailers. Eerder deze week zag je al reclames met ‘het komt eraan, 6 december’.”

Maar wat is de doelstelling van zo’n pakkende reclame rond de feestdagen? Van de Bovenkamp legt het uit bij Beau: „Uiteindelijk is het de bedoeling om de consument naar bijvoorbeeld die ene supermarkt te bewegen.” En dat gaat via het hart? Vraagt Beau van Erven Dorens zich af. „Ja, via emotie maak je keuzes. Het is aan de reclame om de kijker te laten lachen of te huilen.”

Formule voor reclame

Er is „gelukkig” geen formule voor reclame, verklaart Van de Bovenkamp. „Het wordt elk jaar weer opnieuw uitgevonden. Dit jaar zie je wel een mooie mix van alles. Maar ze komen vooral binnen op nostalgie.” In de talkshow nemen ze er een paar onder de loep: een remake van de videoclip van Last Christmas van Wham!, een ongezellige puber die met liefdesverdriet aan het kerstdiner zit en talloze brievenbussen die een serenade zingen.

„Er zijn ook weer veel honden dit jaar”, valt Van Erven-Dorens op.

Als je geëmotioneerd raakt van een reclame van een bepaalde winkel of merk, wil je dan gelijk daar shoppen? Op die vraag van tafelgast Marc-Marie Huijbregts antwoordt Van de Bovenkamp met een stellige „Nee, absoluut niet.” Volgens de reclamemaker heeft het met verschillende factoren te maken.

‘Sport om de kijker te doen bewegen’

Het heeft namelijk ook te maken met „eenvoudige dingen” zoals prijs en locatie, volgens Van de Bovenkamp. „Maar ergens is het wel de sport om jou alsnog te doen bewegen. Dat kan met iets als een bijzonder assortiment, waardoor je toch wat langer onderweg wil naar die ene supermarkt die dat aanbiedt.”

„De supermarkt knapt er wel van op als ik denk ‘wauw, wat een mooie commercial'”, aldus Van Erven Dorens. En zo wordt er toch ingespeeld op je gevoel.

Je kunt Beau terugkijken via Videoland.

Reacties