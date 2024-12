Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

We moeten het doen met een grijze kerst

Wie naar buiten kijkt vanmorgen of de deur uit moest, ziet of voelde onstuimig weer. Dan denk je niet gelijk: Kerstmis op komst! En helaas… kerst is wel degelijk op komst, maar we moeten het doen met grijze feestdagen in plaats van – we hopen het elk jaar weer – witte.

Vanmorgen geldt in Noord-Nederland vanwege windstoten zelfs code geel. In de loop van de dag wordt het volgens weerdienst Weeronline wel rustiger weer. Tot en met donderdag verlopen de dagen overwegend bewolkt en meestal droog. Het is ook zacht voor de tijd van het jaar met maxima tussen 8 en 10 graden. Vanaf vrijdag wordt het kouder, maar is er wel meer ruimte voor de zon.

Witte kerst kunnen we op ons buik schrijven

Lekker dan, aan dat laatste hebben we natuurlijk niks, horen we je al denken. Aan het begin van de maand was de kans op een witte kerst nog (maximaal) 15 procent. We kunnen witte kerstdagen met een laagje sneeuw nu op onze buik schrijven. De kans daarop is inmiddels gedaald naar 0 procent.

Nee, erg kerstig is het niet, met windstoten rond 80 km/uur die we, en dan vooral in het noorden, voor de kiezen kregen. Vanaf vanmiddag neemt de wind af. Morgen is de wind nog matig van kracht, maar de rest van de week waait het amper. En dan: op naar de kerst! Of binnen bijven voor een kerstfilm (die eigenlijk geen kerstfilm is)…

Zacht voor de tijd van het jaar

Het wordt deze week vrij zacht. Tijdens kerst ligt de maximumtemperatuur namelijk tussen 8 en 10 graden. Normaal is het het overdag gemiddeld 6 graden in deze tijd van het jaar. Morgen is het met een graad of 6 overdag tijdelijk iets frisser, maar dan loopt de temperatuur juist in de nacht naar woensdag verder op. Vrijdag draait de wind richting het zuidoosten, waardoor wat koudere lucht wordt aangevoerd. Zaterdag en zondag ligt de maximumtemperatuur dan nog maar rond een graad of 5.

Geen witte maar een grijze kerst

Vanaf morgen wordt het een stuk droger. Wel neemt de bewolking toe. Eerste kerstdag zal vrijwel overal de hele dag grijs verlopen. Op tweede kerstdag is er iets meer kans op zonneschijn, maar de bewolking overheerst nog steeds. Vanaf vrijdag is er weer meer ruimte voor de zon.

Vorige Volgende

Reacties