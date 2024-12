Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Over deze 10 locaties fantaseren mensen vaak voor seks, blijkt uit onderzoek

Seks op een andere plek dan je bed? Uit Amerikaans onderzoek komt een lijst met tien locaties waarover mensen fantaseren om seks te hebben. Maar waarom fantaseren we eigenlijk over seks op andere plekken? Seksuologen leggen het uit.

10 locaties waarover mensen fantaseren voor seks

Het seksuele wellnessbedrijf Lovehoney ondervroeg 2.000 Amerikaanse volwassenen over de plekken waar ze fantaseren over seks. Dit zijn de meest gedroomde locaties.

Onder de douche Op het strand In een auto In een zwembad In de zee Bovenop een pooltafel Op het werk In een sauna In een limousine Bij een vriend of familielid thuis

Seksuologen over lijst met plekken voor seks

Klinisch seksuoloog Lawrence Siegel vertelt tegen HuffPost dat de resultaten van dit onderzoek redelijk consistent zijn met andere bevindingen over dit onderwerp. Hij is verrast door een paar locaties die op de lijst ontbraken, zoals een toilet in het vliegtuig, een hottub, een hotelbalkon, een pashokje in winkel of in een bar of club.

Sekstherapeute Nazanin Moali en maker van de Sexology-podcast blijkt ook verrast dat de Mile-High Club niet werd genoemd, aangezien haar cliënten en publiek vaak zeggen dat het een van hun seksuele bucketlist-items is.

Seksuologen over fantaseren

Maar waarom hebben we de behoefte om seks te hebben buiten de slaapkamer? Nieuwe dingen doen, doet ons goed, blijkt. „Een van de beste dingen aan iets nieuws doen, is dat het anders is”, aldus Siegel. „Hoe leuk het is, hangt vaak af van hoe anders het is. Fantaseren over verschillende locaties kan een manier zijn om uit je seksuele routine te breken en de boel een beetje op te schudden.”

Maar ook het risico om betrapt of gezien te worden, kan voor sommigen opwindend werken. „De intensiteit van een seksuele ervaring kan versterken door een element van het taboe toe te voegen”, vertelt seksonderzoeker Justin Lehmiller.

Seks op de werkvloer

Volgens Moali is het niet alleen de locatie, maar ook de context en de persoon vormen de fantasie. De luisteraars van haar podcast zijn veelal werkenden boven de 30 jaar. „Zij hebben regelmatig fantasieën over seks op de werkvloer. Dit scenario houdt niet alleen in dat maatschappelijke normen worden doorbroken, maar omvat ook inherente machtsdynamieken, waardoor het erotischer kan aanvoelen.”

Ook fantaseren mensen over seks in clubs en restaurants, aldus Moali. „Deze settings introduceren een element van nieuwigheid en bieden tegelijkertijd de mogelijkheid om vreemden of groepsseks te betrekken, wat terugkerende thema’s zijn in seksuele fantasieën. Deze factoren dragen bij aan de opwinding en aantrekkingskracht van deze locaties.”

Fantasiewereld

Fantasieën, kunnen fantasieën blijven en hoeven niet te betekenen dat iemand in het echte leven daarnaar wil handelen. „Een fantasie is in de eerste plaats een ‘gedachte’, wat betekent dat het niet iets hoeft te worden wat je daadwerkelijk doet. De meeste van mijn patiënten willen niet dat hun fantasieën werkelijkheid worden”, legt sekstherapeut Ian Kerner uit.

Hoewel daadwerkelijke seks op kantoor kan leiden tot ontslag, kan „in de fantasiewereld alles”, aldus Siegel.

