Onze nationale trots kaas ‘zorgt voor net zoveel uitstoot als Tata Steel’

Waar bijna niemand zo één, twee, drie op zou komen: dat kaas voor veel uitstoot in onze lucht zorgt. En al helemaal niet dat dat (van alle kaas bij elkaar opgeteld) meer is dan de veel bekendere vervuiler Tata Steel de lucht in jakkert. Tv-kijkers zullen vanavond zien dat het toch zo is.

Althans, als we de makers van het HUMAN-televisieprogramma Wat houdt ons tegen? moeten geloven. Zij dachten namelijk wél na over de uitstoot bij het produceren van kaas. En dat terwijl dat toch een soort nationale trots is van ons Nederlanders, net als bijvoorbeeld tulpen en de kunsten van onze baggeraars dat zijn.

Uitstoot kaas vs uitstoot Tata Steel

Kaas dus: als je er veel van eet word je gelukkig en gezond oud, schreef Metro deze week nog. Maar kaas is ook één van de meest vervuilende voedselproducten, stellen onderzoekers van omroep HUMAN. „De totale uitstoot van de Nederlandse kaasproductie per jaar is bijna net zo groot als de uitstoot van staalconcern Tata Steel in heel 2023. Het gaat om een jaarlijkse uitstoot van meer dan 8 miljoen ton CO2.”

In Wat houdt ons tegen? laten genoemde onderzoekers hun bevinden vanavond op tv zien.

Tata Steel is een groot staalconcern in de regio IJmond (IJmuiden / Wijk aan Zee). Dat er door Tata Steel veel uitstoot is, is de laatste jaren veel besproken en ook bij velen bekend. In september werd echter duidelijk dat er in 1977 al een onderzoeksrapport over schadelijke stoffen door het concern werd opgesteld. Van de stoffen was toen, zo blijkt, al bekend dat ze kankerverwekkend zijn. Nieuwsrubriek EenVandaag kreeg het rapport in handen en publiceerde erover.

8 miljoen ton CO2 door… kaas

Wat houdt ons tegen? spreekt bovenstaande absoluut niet tegen, maar komt nu dus ook met iets wat we niet zomaar hadden verwacht. Van alle melk van de 1,6 miljoen Nederlandse koeien, wordt 60 procent gebruikt voor het maken van kaas. Bij het produceren van 1 kilo kaas komt 8,5 kilo CO2 vrij (bron: WUR, CBS). Dit zorgt jaarlijks voor 8 miljoen ton CO2. „Daarmee is de totale uitstoot van de Nederlandse kaasproductie per jaar bijna net zoveel als de uitstoot van Tata Steel in 2023″, stellen de tv-makers. „In dat jaar heeft Tata Steel minder uitgestoten dan normaal, omdat een deel van de fabriek was uitgeschakeld voor onderhoud. Maar met een totaal van 8.5 miljoen ton CO2 was de staalfabriek alsnog de grootste uitstoter van Nederland.”

Wat doet de overheid?

Kaas is natuurlijk hartstikke populair in Nederland, maar de overheid wil dat er in de toekomst minder dierlijke producten worden gegeten. Denk dan aan vlees, zuivel en kaas en meer plantaardige producten. Deze zijn minder schadelijk voor het milieu en voor het klimaat. In 2030 moet gemiddeld 50 procent van de eiwitten die mensen uit voeding halen van plantaardige producten komen en 50 procent van dierlijke.

Jeroen Smit, Jaap Tielbeke en Daphné Dupont-Nivet onderzoeken in Wat houdt ons tegen? of het echt zou kunnen om een lekkere kaas te maken zonder dat er een koe aan te pas komt. Volgens Hille van der Kaa, directeur van Those Vegan Cowboys, gaat het nog jaren duren voordat kaas zonder koe in Europa in de winkels ligt.

Wat houdt ons tegen van HUMAN is vanavond om 20.55 uur te zien op NPO 2. Je kunt de uitzending ook bekijken via NPO Start.

