Rode Kruis nog nooit zo vaak in actie gekomen na natuurrampen (zoveel waren het er)

Nog nooit kwam het Rode Kruis zo vaak in actie na extreem weer als het afgelopen jaar. In 2024 zette de organisatie na 108 natuurrampen een hulpoperatie op. Het Rode Kruis schoot onder meer te hulp bij een recordaantal overstromingen.

„In 2024 werd record na record gebroken. In Mongolië was het de strengste winter in de afgelopen vijftig jaar. En in India werd juist de hoogste temperatuur ooit gemeten: bijna 53 graden Celsius”, zegt directeur Harm Goossens van het Rode Kruis.

Overstroming na overstroming

De overstromingen hielden dit jaar niet op. „Het cycloonseizoen op de Filipijnen duurde langer dan ooit. En orkaan Beryl in het Caribisch gebied brak alle records: nog nooit werd een orkaan zo vroeg in het seizoen zó sterk”, somt Goossens verder op. „Door al dat natuurgeweld leunen veel mensen voor voedsel, water en medische zorg op het Rode Kruis.”

Het Rode Kruis ziet dat de weersextremen sowieso „ieder jaar heftiger” worden. In 2023 zette de hulporganisatie nog na 87 natuurrampen een grootschalige actie op. Het jaar daarvoor ging het om 75 natuurrampen en in 2021 om 59.

Goossens waarschuwt ook dat het extreme weer „steeds vaker dichterbij huis” plaatsvindt. „In Spanje, Italië, Oostenrijk en Polen zetten overstromingen het leven van mensen op zijn kop. Het is bijna een wonder dat wij in Nederland de dans nog zijn ontsprongen.”

Rode Kruis bereidt zich voor

Het komende jaar staat dan ook voor het Rode Kruis in het teken van voorbereiden op nog meer en intensere natuurrampen. De organisatie wil met simpele oplossingen, zoals het planten van bomen, voorkomen dat natuurgeweld levens kost. De hulporganisatie gaat zich hierbij vooral richten op mensen in de armste gebieden, die het hardst worden geraakt door klimaatverandering.

„Extreme regenval, extreme kou en hitte worden steeds normaler. En juist de mensen die al in een kwetsbare positie leven, worden het hardst geraakt”, legt Goossens uit. „Een vluchtelingenkamp in Soedan is overstroomd, waardoor mensen opnieuw moesten vluchten. De cycloon op het Franse eiland Mayotte vaagde als eerste de zelfgebouwde huizen in sloppenwijken weg. Juist voor al die mensen staat het Rode Kruis ook in 2025 klaar.”

