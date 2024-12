Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Flitspalen kunnen je nu ook pakken op 30 kilometerwegen: pilot in Amsterdam is geslaagd volgens OM

Landelijk gezien staan flitspalen alleen langs wegen waar je 50 kilometer per uur of harder mag rijden. Maar daar gaat verandering in komen. Je kunt nu ook door een flitspaal gepakt worden op een weg waar je 30 kilometer per uur mag rijden.

Het Parket Centrale Verwerking OM (verantwoordelijk voor bijvoorbeeld trajectcontroles) heeft het afgelopen half jaar een pilot uitgevoerd in de gemeente Amsterdam. Ze zijn tevreden en breiden het beleid daarom uit.

Flitspalen verlagen gemiddelde snelheid

De pilot leverde natuurlijk niet alleen geld op voor de staatskas, maar ook was duidelijk meetbaar dat de gemiddeld gereden snelheid daalde. Wil je weten waar in Nederland de meeste flitsers staan? Metro zette dat eerder al op een rij.

Flitspalen mogen nu overal in het land langs 30 km/u-wegen geplaatst worden. Steeds meer gemeenten verlagen de maximumsnelheid op wegen binnen de bebouwde kom van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur. Dit doen ze om de verkeersveiligheid te verbeteren.

In Amsterdam wordt al een tijdje geflitst op 30-wegen:

„De behoefte om op deze snelheidslimiet te handhaven wordt daarmee ook groter, want hoe meer bestuurders zich aan de maximumsnelheid houden, hoe lager het risico op ernstige ongevallen”, luidt de toelichting van het OM.

Duidelijke eisen inrichting 30-weg

De reden dat dit eerder nooit gebeurde: om te handhaven moet de toegestane snelheid bij de inrichting van de weg passen. Er waren nooit duidelijke eisen voor het inrichten van een 30-weg. Die zijn er nu wel.

„Bij het beoordelen van locaties voor handhaving op 30 km/u wordt, net zoals bij alle flitspalen, gekeken naar een geloofwaardige weginrichting, de aanwezige risico’s (zoals oversteekplaatsen en kruisingen) en de inzet van andere maatregelen die het verkeersgedrag beïnvloeden.”

Een flitsapp kan je waarschuwen als er een flitspaal op je route staat. In veel landen zijn deze apps verboden, in Nederland niet. Metro zocht eerder al uit waarom dat is.Â

