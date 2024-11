Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pakketdrukte op komst: bezorgbranche verwacht nieuwe piek door Chinese webshops, zo pakken ze het aan

Het einde van het jaar nadert en dat betekent onder andere natuurlijk inkopen doen voor de feestdagen. Pakketdiensten verwachten als gevolg hiervan een nieuw recordaantal bezorgingen in de komende periode en dat wordt met extra maatregelen aangepakt.

Vooral de vraag naar producten van Chinese webshops zoals Alibaba, Temu en Shein zal dit jaar tot grote drukte leiden, verwachten zij.

Extra maatregelen voor drukte bezorgingen

Marktleider PostNL gaat daarom vanaf 25 november al dagelijks 1500 extra bezorgritten en driehonderd extra vrachtwagens inzetten. Personeel gaat langer en ook op zondagen werken. Omdat Black Friday dit jaar pas op 29 november valt, slechts zes dagen voor Sinterklaas, moeten alle zeilen worden bijgezet, aldus een woordvoerder tegen ANP. „De zondag na Black Friday gaan we met een volledige bezetting bezorgen”.

PostNL zag het laatste kwartaal de bestellingen uit het buitenland al met 29 procent toenemen, vooral door de opmars van Aziatische webshops. Maar wist je dat vorig jaar 1 op de 4 Nederlanders een cadeau wat ze kregen tijdens ze feestdagen weggooiden?

Opmars Chinese webshops

Concurrent DPD houdt er rekening mee dat de drukte nog eerder losbarst. „Eigenlijk begint het al op 11 november met Singles Day”, zegt een woordvoerder. „Dat begint steeds populairder te worden in Nederland, vooral bij jonge vrouwen. Daarna volgen Black Friday, Cyber Monday, Sinterklaas en natuurlijk de Kerstdagen.” Door de vele retourzendingen die na de feestdagen volgen, moeten ook aan het begin van het nieuwe jaar nog extra mensen worden ingezet.

De opmars van Chinese webshops is al geruime tijd aan de gang, zegt de DPD-woordvoerder. „Eigenlijk zijn de Chinese webwinkels al volop geïntegreerd in het Nederlandse webwinkelnetwerk. Ook via bol.com worden door dropshippers steeds meer producten uit China verkocht.”

Piekdagen

DHL, met naar eigen zeggen een marktaandeel van 40 procent, zegt tegen ANP voorbereid te zijn op piekdagen met 2 miljoen pakketten, een verdubbeling ten opzichte van vier jaar geleden. „Gezien onze marktpositie zal het voor ons sowieso drukker zijn dan vorig jaar.”

DHL heeft voor het grootste deel eigen bezorgers. Die werken vooral in deeltijd, maar kunnen in de piekperiode vaker worden ingezet. Als dat nodig is, zullen ook uitzendkrachten en onderaannemers bijspringen.

Stel bestellingen niet uit

Het bedrijf raadt klanten aan bestellingen niet tot het laatste moment uit te stellen. „Behalve dat Black Friday en Cyber Monday zich altijd rond één weekend afspelen, vallen dit jaar de feestdagen zoals Sinterklaas, Kerstmis en oud en nieuw midden in de week. Daarmee liggen ze dicht op het voorliggende weekend, wat voor veel kopers het favoriete bestelmoment is. Het verlicht natuurlijk de druk als veel van de aankopen wat eerder worden gedaan”.

De (digitale) kassa’s rinkelen dus hard tijdens deze periode, maar er kunnen je ook nepkortingen om de oren vliegen. Waar kun je op letten? Metro zette onlangs uiteen hoe je misleidingen kunt spotten.

