Tussen Kunst en Kitsch-experts geloven hun ogen niet: duurste stuk ooit getaxeerd

Nog nooit in de geschiedenis van het programma werd er een stuk van deze waarde ontdekt. De experts van Tussen Kunst en Kitsch taxeerden tijdens de opnamedag een schilderrij voor een recordbedrag. „Het is zonder twijfel de belangrijkste en meest bijzondere vondst in mijn carrière.”

Willem de Winter van Tussen Kunst en Kitsch kon zijn ogen niet geloven toen de eigenaresse het schilderij uit een plastic boodschappentas toverde. „Ik zag het onmiddellijk. Ik dacht: dit kan niet waar zijn, wat gebeurt hier?”

De vrouw had het kunststuk geërfd. Het kwam in de familie door haar grootvader. Hij had een schoenenwinkel en was daarnaast een hobbyverzamelaar. De kunstverzameling werd na zijn overlijden over de kinderen verdeeld en zo kwam het schilderij bij haar vader terecht. De vrouw vond het portret als kind al prachtig en inmiddels hangt het dus bij haar aan de muur.

Tussen Kunst en Kitsch in Gouda

Toen de rijdende studio van Tussen Kunst en Kitsch op een zaterdag in oktober in Gouda neerstreek, besloot de eigenaresse het kunstwerk eens te laten taxeren door de experts van het programma. Met het schilderij in een plastic tas en de brandende vraag ‘is het kunst of kitsch?’ op zak, arriveerde ze in de studio.

Dat het géén kitsch was, wist expert De Winter dan ook meteen. Toch besloot hij samen met zijn collega Paul van Rosmalen nader onderzoek te doen. De eigenaresse van het schilderij werd daarom uitgenodigd voor een opnamedag in het Kunstmuseum Den Haag, waar presentator Frits Sissing en beide experts haar gisteren het verlossende woord gaven.

„U heeft een onvermoede parel bij u thuis hangen”, begint De Winter zijn verhaal. „Het is van een kunstenaar met een enorme reputatie die van groot belang is geweest voor alle generaties na hem. Zijn werk is in heel veel musea te bewonderen.” Paul van Rosmalen vult aan: „Het laat bij ons weinig twijfel. Alle seinen staan op groen. Dit werk en alle details die wij hebben kunnen ontdekken ademen Jawlensky.” De experts taxeren het schilderij op maar liefst 300.000 euro.

Portret in bruikleen bij museum

Ook de eigenaresse is met stomheid geslagen. „Hier moet ik even bijkomen. Dit is niet te geloven.” Ze overweegt het portret in bruikleen te geven bij een museum. Ter bevestiging van de authenticiteit en verder onderzoek is inmiddels ook het Jawlensky Archiv in Zwitserland ingeschakeld.

Twee jaar geleden deden experts van Tussen Kunst en Kitsch ook al eens een hele zeldzame vondst. Een deelnemer aan het programma had drie zeer zeldzame werken van M.C. Escher meegenomen. Het werk werd geschat op een waarde van zo’n 100.000 euro.

De aflevering met het werk van Jawlensky is in het voorjaar bij NPO1 te zien.

