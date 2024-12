Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen ‘bezorgschaamte’ nodig tijdens de feestdagen, volgens deze professor

Bezorgschaamte tijdens de feestdagen? Dat is niet nodig volgens Hans Quak, professor Smart Cities and Logistics aan Breda University of Applied Sciences (BUas), op basis van eigen en diverse andere onderzoeken.

Het laten thuisbezorgen van de vele online gekochte pakketjes tijdens de feestdagen is in de meeste gevallen minder belastend voor het milieu dan vaak wordt gedacht.

Feestdagen

Afgelopen week, met Black Friday en vandaag Cyber Monday, markeerde het startsein van topdrukte voor winkels en webshops. De feestdagen staan om de hoek en dat betekent tijd om te zoeken naar cadeaus. Voor (online) winkels en bezorgdiensten betekent dat aanpoten. Quak erkent dat er ruimte is voor verbetering, maar dat je je niet hoeft te schamen als je in deze drukke periode pakketjes bestelt. „Het huidige bezorgsysteem is vaak efficiënter en duurzamer dan mensen denken.”

Veel pakketdiensten maken bijvoorbeeld gebruik van zero-emissievoertuigen, wat leidt tot minder CO₂-uitstoot dan wanneer consumenten zelf met de auto naar winkels zouden rijden. Daarnaast kunnen afhaalpunten helpen de druk op het bezorgsysteem te verlichten en de milieubelasting verder te beperken.

Volgens Quak willen consumenten ook prima duurzamere keuzes maken, zolang ze hier goed over worden geïnformeerd. Wijs klanten bijvoorbeeld op de positieve impact van afhaalpunten en andere duurzame bezorgopties, zo raadt de professor aan. Pakketjes laten bezorgen op afhaalpunten verlaagt de druk op de logistieke keten en maakt het proces efficiënter. „Of maak, wanneer mogelijk, een korte wandeling of fietstocht naar een lokaal afhaalpunt. Dit kan een groot verschil maken voor het milieu en de persoonlijke gezondheid.”

Communicatie

Dat er vertragingen kunnen voorkomen, begrijpen consumenten ook echt wel, volgens Quak. Al helemaal met de drukte van de feestdagen. De onvrede heeft ook niet zozeer te maken met de vertraging van de pakketjes zelf, maar met vaak gebrekkige communicatie.

Onderzoek van Breda University of Applied Sciences (BUas) toont namelijk aan dat klanten latere leveringen best wel willen accepteren, zolang ze maar goed geïnformeerd worden over de oorzaak van de vertraging. „Als klanten weten waarom hun pakket later is, wordt de onvrede veel minder groot. Goede communicatie kan dus het verschil maken tussen frustratie en begrip.”

