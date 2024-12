Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kabinet-Schoof bestaat vijf maanden, maar hoe lang blijft dat zo? ‘Lijkt alsof er elke dag crisis kan ontstaan’

Kabinet-Schoof bestaat vandaag precies vijf maanden. Een periode die toch moeilijk onbewogen kan worden genoemd. De vraag is nu: hoe lang houdt de coalitie het nog vol? Laurens Dassen (Volt) vraagt zich af of het kabinet de kerst haalt.

Het kabinet verzandde de afgelopen tijd meer dan eens in ruzie, wantrouwen en chaos. Zo stapte NSC-staatssecretaris Nora Achahbar op, was er onenigheid over de ‘asielnoodwet’ en boterde het ook niet altijd tussen Dick Schoof en Geert Wilders. Eerder bleek al dat veel Nederlanders onvoldoende vertrouwen hebben in zowel de regering Schoof (PVV, NSC, VVD en BBB) als de Tweede Kamer.

NRC schreef vrijdag dat de coalitie „alleen nog maar op papier” bestaat. Volgens de krant doet NSC niet meer mee, en rust het kabinet in feite op een minderheidscoalitie. Dit heeft ermee te maken dat NSC’ers Nicolien van Vroonhoven en Pieter Omtzigt willen dat een ‘conceptadvies’ van de landsadvocaat over het inzetten van noodrecht om een asielcrisis uit te roepen openbaar wordt gemaakt. Uiteindelijk werd de noodwet van tafel geveegd.

Schoof en asielminister Marjolein Faber (PVV) zeiden eerder dat de landsadvocaat geen advies had uitgebracht over de juridische basis van een asielcrisis, maar dat bleek later wel zo te zijn. „De afgelopen weken hebben zo’n groot negatief effect gehad op de onderlinge verhoudingen, dat alles wat een coalitie laat werken er niet meer is: vertrouwen, elkaar iets gunnen, min of meer overeenstemming over de koers, of gewoon chemie”, stelt de krant.

Laurens Dassen: ‘Moet zien of kabinet de kerst haalt’

„We hebben vijf maanden naar chaos en heel veel uitstelgedrag uitgekeken. Er is ontzettend weinig gedaan voor Nederland. Je ziet voornamelijk dat ze bezig zijn met elkaar”, reageert Volt-leider Laurens Dassen in Goedemorgen Nederland op NPO 1. Dassen moet nog maar zien of ze kerst halen. „Het lijkt alsof er elke dag een kabinetscrisis kan ontstaan. Ik denk dat de heer Schoof zelf ook twijfelt of ze de kerst halen.”

Op de vraag of het niet makkelijk schieten is vanaf de oppositiebank: „Ze maken het ons vrij eenvoudig. Sterker nog: ik heb soms het gevoel dat we als oppositie niet heel hard aan de bak hoeven, omdat de coalitie zo met zichzelf bezig is en het elkaar zo niet gunt. Ze zijn zo niet bezig met het oplossen van problemen. Als oppositie is het: waar zitten we naar te kijken?”

Bezuinigingen onderwijs en weinig voor klimaat

Dassen is fel tegen de bezuinigingen op het onderwijs en wil deze helemaal van tafel vegen. Volt heeft zich daarom niet aangesloten bij het verbond tussen D66, CDA, ChristenUnie, JA21 en SGP. De bezuinigingen gaan volgens hem ten koste van onze toekomst. „Het zijn investeringen op de lange termijn en dit kabinet is voornamelijk bezig met de korte termijn.”

Dassen heeft het liefst dat het kabinet zo snel mogelijk weggaat. „Ze maken geen stappen op het gebied van klimaat. Daar doen ze veel te weinig voor. Ze maken geen stappen voor de natuur of boeren. Op onderwijs zijn ze aan het bezuinigen.”

