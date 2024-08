Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Landbouwminister: ‘Arbeidsmigranten niet alleen nodig in topsectoren, juist van belang in landbouw’

Het is de wens van de VVD om minder arbeidsmigranten naar Nederland ‘te halen’, omdat migratie „probleem nummer één, twee en drie” is op het moment. Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) is het daar deels mee eens, maar ze benadrukt dat arbeidsmigranten in de landbouw van groot belang zijn.

De landbouwminister wil „op een constructieve manier” het gesprek aangaan over de mogelijke beperking van arbeidsmigratie. „Maar voorlopig zijn arbeidsmigranten toch ook voor de landbouw nog van groot belang”, zegt zij in reactie op het plan van de VVD om het aantal arbeidsmigranten te beperken.

Dat migratie „probleem nummer één, twee en drie” is, blijkt volgens de VVD uit de verkiezingsuitslag. „Maar iedereen die een willekeurige dorpskroeg binnenloopt en vraagt waar mensen zich zorgen over maken, krijgt dat ook te horen.” Volgens VVD’er Thierry Aartsen komt dat niet omdat mensen een hekel aan migranten hebben, maar omdat de druk op de samenleving enorm is. „Het piept en het kraakt in de zorg, in het onderwijs en met het tekort aan woningen.”

‘Minder arbeidsmigranten en laagbetaalde mensen’

De VVD wil niet naar nul arbeidsmigratie. Talent uit het buitenland blijft volgens de liberale fractie nodig in topsectoren. Maar vooral door automatisering moeten er minder „laagbetaalde mensen in de kassen, slachthuizen en distributiecentra” uit landen als Polen komen.

Wiersma noemt dat juist in de landbouw die arbeidsmigranten nodig zijn, niet alleen in ‘topsectoren’. „Volgens mij zijn er verschillende sectoren waar arbeidsmigranten op dit moment een heel belangrijk deel van uitmaken”, zegt Wiersma. Bij het aanscherpen van het beleid moet dus wel goed rekening worden gehouden met de impact op die sectoren, vindt de bewindsvrouw.

De BBB-minister benadrukt dat er in het coalitieakkoord ook wordt gepleit voor een agenda voor robotisering. „Dat kan hier natuurlijk een onderdeel van zijn.” Maar machines kunnen nu nog niet het werk van arbeidsmigranten overnemen.

