Wisselvallig weer met zon, mist én motregen in aantocht

De herfst is inmiddels al bijna op de helft, maar het échte herfstweer zet nog niet heel erg door. Wie deze ochtend naar buiten kijkt, ziet strakblauwe luchten en zon. Maar vanaf woensdag verandert het weerbeeld.

Volgens Weeronline moeten we deze week rekening houden met mist, laaghangende bewolking én lokaal ook lichte regenbuien. Wisselvallig herfstweer dus! De gemiddelde temperatuur zakt naar zo’n 8 tot 11 graden.

Mist

De week begint deze ochtend op veel plaatsen in het land vrij zonnig. Dat weerbeeld wordt in de loop van de ochtend afgewisseld door mistbanken.

Onder andere Eindhoven Airport ondervindt problemen van het mistige weer. Vier vertrekkende vluchten zijn deze ochtend al geannuleerd, één is omgeleid naar Rotterdam The Hague Airport. Een aantal aankomende vluchten is vertraagd. Gisteren moesten er door dichte mist ook al vluchten worden geschrapt of omgeleid.

Ook op Rotterdam The Hague Airport zijn vanmorgen drie vluchten geannuleerd vanwege de dichte mist. Een vlucht naar Tenerife is vertraagd. Reizigers op deze vlucht worden met de bus naar Amsterdam gebracht om vanaf Schiphol te vertrekken. Verder zijn drie binnenkomende vluchten geannuleerd en is een binnenkomende vlucht uit Londen vertraagd.

Code geel

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en Zuid-Holland door de mist. Volgens de weerdienst kan het zicht plaatselijk minder dan 200 meter zijn. Vanuit het oosten lost de mist halverwege de ochtend geleidelijk op, aldus het KNMI.

In combinatie met een laagstaande zon, kan dat volgens Weeronline met name tijdens de spits leiden tot verminderd zicht. Met een zwakke wind schommelt de temperatuur tussen de 12 en 14 graden.

‘Prima weer’

De kentering die vanaf woensdag plaatsvindt, zorgt in de meeste gebieden voor mist, laaghangende bewolking en ook kan er lokaal motregen vallen. Het weerbureau voorspelt maxima tot 11 graden.

​​Later in de week krijgen we opnieuw een wisseling van zon en wolken. Er staat weinig wind en het blijft droog. Gemiddeld is november de maand waarin het, op december na, het vaakst regent. „Wat dat betreft is het dus prima weer”, concludeert Matthijs van der Linden van Weeronline.

