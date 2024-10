Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pas op voor nepkortingen, waarschuwt de ACM (en zo herken je ze)

Nog maar heel eventjes en dan breken koopjesdag der koopjesdagen Black Friday en feestdagen Sinterklaas en Kerstmis weer aan. Tijden waarin de kassa’s in Nederland hard rinkelen door de hoge kortingen. Maar zijn al die aanbiedingen wel écht aanbiedingen? De waakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt nu voor „nepkortingen” in aanloop naar de feestdagen.

Vorig jaar werd volgens betaalplatform iDEAL een recordaantal betalingen verricht op het overgewaaide kortingsfenomeen Black Friday: 7,1 miljoen. Al drie jaar op rij kopen Nederlandse consumenten op deze dag significant meer dan het jaar ervoor.

Veel nepkortingen in deze periode

Black Friday wordt dus volop omarmd (al is er ook een flinke tegenbeweging), en ook in de aanloop naar de feestdagen zien veel mensen hun kans schoon om hun slag te slaan. Helaas zijn de aanbiedingen lang niet altijd zo mooi als ze lijken. De toezichthouder ziet dat ondernemers online producten aanbieden waarbij het lijkt alsof de consument een korting krijgt. „Maar dat blijkt niet te kloppen.”

Hoe de ondernemers te werk gaan? Volgens de ACM maken veel ondernemers gebruik van ‘van-voor’-aanbiedingen om de omvang van de korting voor consumenten te benadrukken. Hierbij worden vaak verschillende referentieprijzen genoemd. Zo wordt de lagere verkoopprijs vergeleken met de ‘adviesprijs’, ‘fabrikantenprijs’, ‘normale’ of ‘originele’ prijs.

„Deze prijs staat in het aanbod doorgestreept of is van een kortingspercentage voorzien. Het lijkt dan alsof de ondernemer korting geeft op de eerder genoemde prijs, terwijl dat niet het geval is, omdat hij die prijs nooit heeft gerekend”, zegt de ACM. Wordt de ondernemer betrapt op een overtreding, dan mag de ACM boetes opleggen tot maximaal 900.000 euro.

Zo herken je een nepkorting

De ondernemer mag alleen een ‘van-voor’-aanbieding doen als hij de doorgestreepte prijs in de afgelopen dertig dagen ook écht heeft gerekend.

Het kan soms lastig te zijn om een nepkorting te spotten of herkennen. Daarom tipt ACM: „Wat kan helpen om te bepalen of er sprake is van een nepkorting, is om de prijs te vergelijken met de prijs die andere webwinkels rekenen voor hetzelfde product. Is er een bepaald product dat je graag wilt aanschaffen voor de feestdagen? Controleer nú alvast de prijs om voor jezelf een prijshistorie-check te doen. Daarnaast kun je ook vaak op internet zoeken naar de prijshistorie van het product.”

