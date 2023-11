Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eén op vier Nederlanders gooit ongebruikte cadeaus weg tijdens de feestdagen

Het is bijna weer zover: de feestdagen. Over een week is het pakjesavond en Kerstmis staat ook alweer bijna voor de deur. Tijd van gezelligheid, diners én cadeautjes. Maar cadeaus blijven lastig, blijkt uit een onderzoek van Nederlanders van Magazine Media Associatie.

25 procent van de Nederlanders heeft namelijk weleens een sinterklaas- of kerstcadeau ongebruikt weggegooid….

Jongeren gooien het vaakst cadeaus weg

Jongeren onder de dertig gooien het vaakst een Sinterklaas- of kerstcadeau weg, maar liefst 42 procent van de ondervraagden. Het aantal is een stuk kleiner onder de zestigplussers, daar gaat het om een kleine twaalf procent.

Wel zijn Nederlanders vaak teleurgesteld in de cadeaus die ze krijgen voor de feestdagen. Dit kan mede komen doordat Nederlanders niet altijd evenveel moeite stoppen in het uitzoeken van cadeaus. Zo geeft de helft van de ondervraagden aan in sommige gevallen minder dan vijf minuten genomen te hebben voor het uitzoeken van cadeautjes.

Niet alleen het bedenken van wat voor cadeaus ze gaan kopen, ook een afgesproken budget vinden Nederlanders vaak lastig. Voor veel vieringen wordt een budget afgesproken, maar je eraan houden blijkt nog een hele klus. In totaal overschrijdt namelijk bijna driekwart van de Nederlandse cadeaukopers weleens het afgesproken budget.

Persoonlijke touch

Maar leuke geschenken hoeven helemaal niet (te) duur zijn. Zolang het maar persoonlijk is, is het vaak goed, weet Harriët Schrier, directeur van de Magazine Media Associatie (MMA).

„Toch is bewezen dat zelfs een kleine inspanning bij het selecteren van een cadeau loont. Door je te verdiepen in de ontvanger maak je het verschil. Wanneer je vader van koken houdt of je broertje gek is op Formule 1, kun je in plaats van een generiek cadeau een culinair magazine of een raceblad cadeau doen. Zo ben je in no time klaar met je zoektocht en de ontvanger zal die persoonlijke touch zeker waarderen.”

Reacties