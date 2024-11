Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NSC-leider Omtzigt mogelijk terug naar de Tweede Kamer

Er is een kans dat NSC-leider Pieter Omtzigt komende dinsdag terugkeert in de Tweede Kamer. Dat laat de politieke partij weten aan Nieuwsuur.

Omtzigt kondigde in september aan een stap terug te nemen, maar hij wil zo snel mogelijk weer aan het werk.

„Het afgelopen jaar is buitengewoon intensief geweest en dat betekent dat ik, om gezondheidsredenen, de komende weken meer op de achtergrond werk en even minder in de spotlight”, zei de politicus in september.

Omtzigt nam een stap terug, maar liet zich niet vervangen, waardoor de partij inmiddels een zetel minder heeft bij de stemmingen. Tweede Kamerlid Nicolien van Vroonhoven heeft wel de afgelopen weken zijn taken als fractievoorzitter waargenomen. Achter de schermen heeft de politicus ook in nauw contact gestaan met zijn partijgenoten.

Hoe de taakverdeling eruit gaat zien, mocht Omtzigt daadwerkelijk terugkeren is nog niet bekend.

Vrijdag ontstond er een crisissituatie in het kabinet en de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB toen NSC-staatssecretaris Achahbar haar vertrek aankondigde. Er was een kans dat meer NSC-leden zouden opstappen en daarmee de kans dat het kabinet zou vallen, maar dat vroegtijdige einde werd vrijdagavond laat (voorlopig) afgewend.

NSC-staatssecretaris Achahbar stapt inderdaad op, maar de andere NSC-bewindslieden volgen haar niet, melden ingewijden. De crisis die Achahbars aankondiging vrijdag ontketende, is na een dag lang koortsachtig beraad op het Catshuis bezworen.

„We hebben als kabinet uiteindelijk het vertrouwen uitgesproken om met elkaar door te gaan”, zei Schoof vrijdagavond even voor middernacht. „De uitkomst van de gesprekken van vandaag is dat dit kabinet een kabinet wil zijn voor alle Nederlanders, en ook wil blijven.” De bewindslieden en de leiders van de vier regeringspartijen hebben „lang en goed met elkaar gesproken” en zij „hebben er alle vertrouwen in dat er in de fracties en in het kabinet geen sprake was of is van racisme”.

