Ex-vrouw Thijs Römer wil door met haar leven: ‘Wordt geen beter mens van blijven hangen hoe verschrikkelijk de situatie is’

Het is tijd voor Igone de Jongh om door te gaan na haar scheiding van Thijs Römer. Van langer in de situatie blijven hangen, wordt De Jongh niet gelukkiger van en ook geen beter mens.

„Het leven heeft me deze kant op gestuurd, en dat zal met een reden zijn”, vertelt ze in de weekendbijlage Mezza van het AD.

Scheiding

Begin vorig jaar maakte De Jongh na een huwelijk van vier jaar bekend te scheiden van Römer, nadat was gebleken dat hij online drie minderjarige meisjes had misbruikt. In augustus 2023 werd hij veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk, voor online zedendelicten met de meisjes. Om de pijn van de situatie te verwerken, besloot de ballerina „professionele en spirituele hulp” in te schakelen.

„Ik heb een roerige tijd achter de rug. Het is nu twee jaar na mijn scheiding van Thijs en het voelt weer wat steviger om me heen”, antwoordt ze op de vraag hoe het met haar gaat. „Ik leerde dat ik wel naar Thijs kon wijzen, maar de enige over wie ik controle had, was ikzelf”, zegt ze. „Ik word er niet gelukkig én geen beter mens van als ik blijf hangen in hoe verschrikkelijk de situatie is. Het leven heeft me deze kant op gestuurd, en dat zal met een reden zijn.”

Volgende week gaat de voorstelling Renaissance in première, waarin haar leven van de vroege jeugd tot nu centraal staat. De voorstelling gaat vooral over het hervinden van jezelf en het herpakken van je leven na een intense periode.

Thijs Römer

In augustus vorig jaar werd Römer veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Hij kreeg eveneens een taakstraf van 240 uur en moest 13.600 euro schadevergoeding betalen. Dat laatste heeft hij nog niet gedaan, meldde nieuwswebsite Sikkom in oktober dit jaar.

De acteur wilde in hoger beroep gaan tegen de zaak, maar zag daar uiteindelijk toch vanaf, in maart dit jaar. Dit omdat hij zich naar eigen zeggen realiseerde dat de gebeurtenissen een grote impact hadden op de slachtoffers. De schadevergoeding zou hij niet in een keer kunnen betalen. Daarom stelde hij een betalingsregeling voor aan het CJIB. Die werd uiteindelijk niet getroffen, omdat Römer het niet goed kon onderbouwen.

