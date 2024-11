Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zus deelt in Bar Laat mooi nieuws over broer die met stoeptegel in coma werd geslagen

De man die vorige week dinsdag in Rotterdam met een stoeptegel in coma werd geslagen, is ontwaakt. Zijn halfzus heeft dat gisteravond op tv verteld in Bar Laat. Zij kon in de talkshow gelijk rechtzetten dat haar 37-jarige broer Benjamin geen dakloze is, zoals werd verondersteld.

De Rotterdammer sliep toen hij vorige week een flinke stoeptegel tegen zijn hoofd gegooid kreeg. Hij belandde in kritieke toestand in het ziekenhuis, in coma. Het geweldsincident gebeurde rond 04.00 uur bij het Maritiem Museum op de Leuvehaven. De politie sprak meteen van ‘poging tot moord’ en kreeg al snel vijftig tips binnen. Dat had ook te maken met Opsporing Verzocht. Het televisieprogramma deelde dezelfde avond nog beelden van de mishandeling. De politie deelde een herkenbare foto van de dader.

Dader gooien van stoeptegel ook in Frankrijk verdacht

De politie houdt er rekening mee dat de man, die op 5 november een stoeptegel op het hoofd van de slapende Benjamin gooide, ook betrokken was bij de dood van een man in Lyon. In de Franse stad werd maandag een dakloze met een grote steen om het leven gebracht. De vermoedelijke dader werd gisteren gearresteerd.

De Nederlandse en Franse politie doen samen onderzoek naar een vermoedelijk verband tussen beide zaken. Volgens de politie reist de man vaak op en neer per trein. Zo werd hij op 4 november gefilmd op het station in Mechelen en kwam hij rond 18.00 uur aan in Rotterdam.

😘 Crowdfunding Na het gewelddadige incident met de stoeptegel, werd al snel een crowdfunding voor het Rotterdamse slachtoffer opgezet. De reacties hierop waren hartverwarmend, want er kwam 30.000 euro binnen. Het doel van de actie: ervoor zorgen dat de man met het geld de beste zorg krijgt en dat hij nooit meer noodgedwongen op straat hoeft te slapen.

Beter nieuws over Benjamin na de stoeptegel

„Ik begrijp dat jij wat beter nieuws hebt gekregen”, zegt Jeroen Pauw tegen halfzus Amy die in de studio van Bar Laat aanwezig is. Over Benjamin: „Ja, we hebben ontzettend mooi nieuws gekregen. Hij is uit zijn coma ontwaakt. Hij reageert op prikkels, dus mooie vooruitzichten.” „Heeft hij ook al gepraat?”, wil presentator Pauw weten. Amy: „Nee, nog niet. Zijn toestand is nog niet heel helder en hij reageert alleen op prikkels. Hij geeft iets meer tekenen van leven.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nadat vorige week de 37-jarige dakloze Benjamin op een treinstation in Rotterdam een stoeptegel op zijn hoofd gegooid kreeg, raakte hij in coma. Halfzus Amy kreeg vandaag goed nieuws. "Hij is ontwaakt uit zijn coma." #BarLaat pic.twitter.com/YYAiUzbwUm — Bar Laat (@barlaat) November 13, 2024

Het lijkt erop dat meerdere families een drama is overkomen

De familie vindt het bijna ontwerkelijk dat de vermoedelijke dader van het gooien van de stoeptegel nu in Lyon is opgepakt. Amy: „Het is een opluchting, maar er is tegelijkertijd ook veel verdriet. Er ontpoppen zich namelijk verhalen dat dit meerdere families is overkomen.” Jeroen Pauw vergelijkt de verdachte met een seriemoordenaar die het op meerdere mensen heeft voorzien. Dat lijkt het geval bij daklozen die op straat liggen.

Had hij met zijn problemen maar bij ons aangeklopt.

En dat is Benjamin, het slachtoffer van de stoeptegel in Rotterdam, nou net niet. Amy legt uit: „Benjamin is eigenlijk een geliefde jongen in zijn omgeving. Hij is niet dakloos, maar heeft een beperking waardoor hij op een woongroep leeft. Een paar dagen voordat hij besloot om op straat te slapen, is hij van de woongroep op verlof geweest. Wat er in die dagen is gebeurd, weet niemand. Wat ik heb begrepen uit verhalen van mensen om hem heen, is dat hij al een keer eerder op die plek heeft geslapen. En dat hij besloot daar te gaan slapen omdat er camera’s zijn, voor zijn veiligheid. Ik heb ook begrepen dat hij mensen niet tot last wilde zijn met zijn problemen. Vandaar dat hij er voor koos om op straat te slapen. Had hij dat maar niet gedaan. Had hij met zijn problemen maar bij ons aangeklopt.”

Bar Laat kun je terugkijken via NPO Start.

Reacties