Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jetten haalt uit naar bezuinigingen van Klever: ‘Egoïstisch, Nederland staat voor lul’

PVV-minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) wil het mes zetten in het budget van Nederlandse organisaties voor ontwikkelingssamenwerking. D66-leider Rob Jetten is het hier zwaar mee oneens, laat hij vandaag weten.

Klever wil de subsidie voor niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) vanaf 2026 verlagen van ongeveer 1,4 naar 0,4 miljard euro. Het gaat om een eerste maatregel om de eerder door het kabinet aangekondigde bezuiniging van 2,4 miljard op ontwikkelingshulp te realiseren.

„Er zitten organisaties bij die voor driekwart afhankelijk zijn van belastinggeld”, zegt Klever vanochtend in De Telegraaf. „Dat noem ik niet non-gouvernementeel meer. Daarom moeten ze ook geld ophalen bij de burger als die hun werk belangrijk vindt. Mijn streven is dat ze bij projecten de helft van de financiering zelf moeten verzorgen. Dat is beter voor het draagvlak.”

Uit de verkiezingswinst van onder meer de PVV zou volgens Klever blijken dat de steun voor ontwikkelingshulp flink is geslonken. De bewindsvrouw zegt tegen de krant dat het niet haar doel is om ngo’s in leven te houden. Zij wil liever rechtstreeks met landen werken, omdat dat volgens haar efficiënter is. Critici waarschuwen dat de kans dat geld in verkeerde zakken verdwijnt, dan wel groter zou kunnen worden.

Rob Jetten over geplande bezuinigingen van Klever

Rob Jetten maakt in Goedemorgen Nederland op NPO 1 gehakt van de plannen. „Het is gewoon een ordinaire bezuiniging van een miljard op internationale samenwerking. We hebben afgesproken: twee procent van onze begroting gaat naar Defensie, de NAVO-norm, en 0,7 procent besteden we aan ontwikkelingssamenwerking, zodat we mensen over de hele wereld die in armoede en honger leven, helpen. Dat we hen noodhulp geven, maar ook zorgen dat ze beter op eigen benen kunnen staan. Dat doen we niet alleen maar via onze eigen ministeries, maar ook door daar samen te werken met hulporganisaties.”

Het argument van Klever dat het geld aan verkeerde dingen besteed zou kunnen worden, verwerpt hij. „Er zijn genoeg clubs die miljoenen mensen over de wereld kunnen helpen. Ik vind het egoïstisch dat een rijk, welvarend land als Nederland in een wereld die in de fik staat niet de allerarmsten en allerzwaksten wil helpen.” Jetten is vaker zeer kritisch op de PVV.

🖊️ Reactie ngo's op de bezuinigingsplannen van Reinette Klaver Verschillende ngo’s reageren teleurgesteld en boos op de plannen van Klever. Ngo-brancheorganisatie Partos spreekt van drastische bezuinigingen, die bovendien druk op de Nederlandse reputatie en betrouwbaarheid als internationale partner leggen. Ook bij individuele organisaties klinken zorgen en onbegrip. Cordaid-directeur Heleen van den Berg noemt de bezuinigingen een fundamentele bedreiging voor democratie en mensenrechten wereldwijd en Nederland. Volgens kinderrechtenorganisatie Plan International werken de bezuinigingen bewust of onbewust, conservatieve en autocratische bewegingen in de hand. Milieu- en mensenrechtenorganisatie Both ENDS spreekt van een ongekende stap in precies de verkeerde richting.

‘Dit bouw je niet zomaar opnieuw op’

Volgens Jetten is dit echt een ‘kaalslag’. „Met zo’n grote bezuiniging stopt het ook gewoon. Daar moeten we eerlijk over zijn. Dit soort hulporganisaties zullen mensen moeten ontslaan. Samenwerkingen in die landen moeten stoppen. Dat bouw je niet zomaar opnieuw op.”

Hij vervolgt: „Nederland staat ook een beetje voor lul. Als je mee wilt doen in de wereld, als je wil zorgen dat die wereld veiliger wordt voor iedereen, dan moet je niet alleen investeren in Defensie, maar ook in het bestrijden van extreme honger en armoede.”

Reacties