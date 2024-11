Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jan Roos aangehouden na ‘oproep tot geweld’ tijdens Sunneklaas

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar uitlatingen die woensdag op het YouTubekanaal RoddelPraat zijn gedaan. Jan Roos, een van de presentatoren van het onlineprogramma, is aangehouden om gehoord te worden.

Het OM meent dat in de uitzending van RoddelPraat woensdag werd „opgeroepen tot geweld en een suggestie werd gedaan hoe om te gaan met journalisten op Ameland op en rond het Sunneklaasfeest”. Sunneklaas is een besloten Amelandse variant van het sinterklaasfeest met nogal wat geheimzinnigheden. Het staat bekend als een ruige variant van het feest en zou vrouwonvriendelijk zijn.

„Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat (het aanzetten tot) geweld, zeker gezien de gebeurtenissen van vorig jaar, niet wordt getolereerd door de politie en het OM”, aldus het OM.

Uitspraken

In de bewuste uitzending raadt Roos Amelanders aan zich te verenigen „met hooivorken en fakkels” en journalisten die verslag willen doen „van het eiland af te trappen”. „Oprotten. Afmaken. Nog voor ze van de boot afkomen, neerknallen”, aldus Roos.

In december vorig jaar werden journalisten van omroep PowNed aangevallen door een groep Amelanders toen zij verslag wilden doen van Sunneklaas. In juli dit jaar werd bekend dat twee mannen daarvoor worden vervolgd. Zij worden onder meer verdacht van openlijke geweldpleging en bedreiging.

ANP

Reacties