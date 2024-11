Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Veel geluk gehad’: Nederlandse hiker gered van afgelegen Canadese bergtop

Een Nederlandse man was tijdens een avontuurlijke bergwandeling verdwaald geraakt op de top van een berg in een afgelegen gebied in Canada. Gelukkig kon hij gered worden, maar „hij heeft geluk gehad”, zeggen de reddingswerkers.

Het gebeurde deze week op Rector Peak, een afgelegen bergtop ten noorden van Mount Seymour in Noord-Vancouver.

Nederlandse hiker in Canada

Het reddingsteam North Shore Rescue werd opgeroepen na de man het alarmnummer had gebeld. Het toeval wilde dat de leden van North Shore Rescue op het punt stonden te beginnen aan een nachtelijke training. Het team en een helikopter stonden dus al klaar om te vertrekken.

Ook omdat het zo’n korte vlucht was, konden de reddingswerkers de zaklamp van de mobiele telefoon van de man gemakkelijk zien met een nachtkijker, meldt North Shore News, en een nabijgelegen plek vinden om boven te man te vliegen en hem op te pikken.

‘Denk niet dat hij het overleefd zou hebben’

„Hij was oké, maar erg koud”, vertelt reddingswerker John Blown. „Hij droeg katoenen kleding. Zijn kleren waren doorweekt en als hij daar de hele nacht had gelegen, denk ik niet dat hij het overleefd zou hebben.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

See the little speck of light in the photo? That's him. North Shore Rescue pulls hypothermic hiker from remote peak https://t.co/wUEjnoP9zz via @NorthShoreNews — Brent Richter (@BrentRichter) November 29, 2024

De wandelaar, die op bezoek was vanuit Nederland, was om 7.30 uur vertrokken vanaf de parkeerplaats bij Mount Seymour. Volgens het Canadese nieuwsmedium een ambitieuze wandeling voor ervaren wandelaars in zomerse omstandigheden. „Na ongeveer acht uur kwam hij in diepe sneeuw terecht zonder een pad in zicht”, aldus Blown.

In de problemen tijdens hike

„Op dat moment had hij nog ongeveer vijf procent batterij in zijn telefoon en het vroor 5 graden. Ook hadden we zijn werkelijke coördinaten niet. We hadden alleen een beschrijving van waar hij was. Het was onbekend of hij gewond was en er werd gezegd dat hij misschien op een klif lag”, aldus Blown over de redding van de hiker. „Het werd ook snel donker.”

In zijn 22 jaar bij het team, was het voor Blown de eerste keer was dat hij naar Rector Peak werd geroepen. Er is normaal gesproken weinig tot geen bereik in dat gebied en de enige die wist dat hij ging wandelen was zijn vriendin thuis in Nederland.

‘Veel geluk gehad’

„Dus wie weet hoe lang het zou hebben geduurd voordat zij contact had opgenomen met de autoriteiten en ons op pad had gestuurd”, zei hij. „We hebben hem zeker laten weten dat hij veel geluk heeft gehad.”

