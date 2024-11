Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Daling spaarrente zet door, dit is nu het gemiddelde

Wie spaart, heeft een appeltje voor de dorst. Maar goed, je wil natuurlijk niet slechts een appeltje overhouden, maar het liefst een flinke appelboom. Toch is sparen daarvoor misschien niet de allerbeste methode, zeker niet nu blijkt dat de spaarrentes nog verder zullen dalen. Een spaarexpert verklaart waarom dat is.

Vergelijkingssite Geld.nl kwam achter het feit dat de spaarrentes verder zullen dalen. De hoogste rente op een vrij opneembare spaarrekening zakte al van 3,75 procent naar 3,25 procent. Tijdelijke actierentes zijn hierbij niet meegerekend.

Lagere spaarrentes om ‘economie te boosten’

De Europese Centrale Bank verlaagde op 23 oktober de rente voor de derde keer op rij met 0,25 procentpunten. Het effect? De ECB-rente daalde in drie maanden tijd van 4 procent naar 3,25 procent. De renteverlagingen moeten consumenten remmen in hun spaarlust en de economie een boost geven. Kort gezegd: het is niet de bedoeling dat je je geld oppot, maar het uitgeeft.

En die instelling is terug te zien in de gemiddelde spaarrentes, omdat deze sinds juni langzaamaan dalen. De gemiddelde spaarrente daalde in oktober van 2,4 procent naar 2,34 procent.

In juni 2022 stond de rente van de ECB nog op 11,6 procent. Die was destijds verhoogd om inflatie tegen te gaan. Deze maand staat de rente op 3,3 procent. Spaarexpert Sieto de Vries van Geld.nl denkt niet dat de rentes in zo’n tempo zullen blijven dalen. „Hiervoor is het economisch evenwicht te fragiel. Ik verwacht daarom dat de ECB komend jaar vooral een stabiel monetair beleid voert, met redelijk gelijkblijvende rentes. Maar dan mogen er natuurlijk geen onverwachte ontwikkelingen zijn, zoals een escalatie van het conflict in het Midden-Oosten.”

Hoogste spaarrente vind je buiten Nederland

De gemiddelde spaarrente daalt dus, maar ook de allerhoogste spaarrente keldert. En die hoge rente krijg je niet bij een bank in Nederland. 3,25 procent is op dit moment het maximum, dat was eerder 3,75 procent. De Vries: „Voor de hoogste spaarrente volgen wij alle banken in Europa. Want waar de Nederlandse spaarder bij de drie Nederlandse huisbanken nu spaart tegen 1,50 procent tot 1,70 procent rente, bieden banken over de grens een veel hogere spaarrente. Terwijl je spaargeld net als in Nederland bij een faillissement tot 100.000 euro per bank per persoon is beschermd. Logisch dus dat DNB vaststelt dat het Nederlandse spaargeld in het buitenland is verdubbeld.”

Op Geld.nl zijn Nederlandse én Europese banken te zien met de hoogste spaarrente. Aan kop gaat het Spaanse Openbank, dat reclame maakt met een spaarrente van 3,65 procent. Dat is echter een actie en daarom dus verschillend van het werkelijke hoogste spaarrentepercentage. Je krijgt die 3,65 procent namelijk alleen de eerste zes maanden. Het Ierse Trade Republic biedt een spaarrentepercentage van 3,25 procent.

