Fietsvriendelijk en groen: Groningen is de gezondste stad van Nederland

Groningen is uitgeroepen tot de gezondste stad van het land. Het leefklimaat is er, van alle grote steden in Nederland, het gezondst.

Dat stelt ingenieursbureau Arcadis, dat twintig steden onderzocht op vijf onderdelen. Er werd naar mobiliteit buitenruimte, milieu, gebouwde omgeving en gemeenschap gekeken. De zogenoemde Gezonde Stad Index rangschikt twintig steden met als doel te kijken in hoeverre de fysieke inrichting van een stad bijdraagt aan de gezondheid van de inwoners. Een ‘gezonde’ stad scoort zo min mogelijk punten in de index.

Met de fiets

Groningen komt daarbij overtuigend op één, blijkt uit het onderzoek. Al sinds 1777 wordt de fysieke omgeving van de stad aangepast, destijds om leed als de pest te voorkomen. Het resultaat is volgens het onderzoek een gezond ingerichte stad. Ook is het vanaf 1977 nagenoeg onmogelijk om met de auto door de binnenstad te rijden. Ook is Groningen koploper in fietsgebruik.

Niet schoon genoeg

Nijmegen eindigt met enige afstand op een tweede plek, Maastricht pakt ‘brons’. Opvallend is dat ‘nieuwe’ stad Almere net naast het podium grijpt. Op een gedeelde laatste plaats zijn Rotterdam en Zaanstad te vinden. Beiden krijgen het kenmerk (zeer) sterk stedelijk. Die laatste blijft vooral op ‘gebruiksgroen’ achter. Rotterdam schiet op meerdere punten tekort. Het ‘gebruiksgroen’, de fijnstof en het ‘stress herstel’ zijn heikele punten. Ook is de stad niet schoon genoeg. Rotterdam compenseert weer op het gebied van ov, zorg en voorzieningen.

Stad waar je groen kunt spelen

Een stad is gezond als hij, volgens het onderzoek, bijvoorbeeld fietsvriendelijk is. Ook het OV-netwerk is belangrijk, net als een buitenruimte waar (in het groen) gespeeld kan worden.

Volgens de onderzoekers is er geen duidelijk verband tussen de ligging van een stad en de positie op de ranglijst. Wel zijn de vijf grootste steden van het land niet in de top 10 te vinden.

