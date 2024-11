Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

UWV maakte fouten bij vaststellen Wajong, ‘kwaliteit van beoordeling staat onder druk’

Het UWV heeft fouten gemaakt bij het vaststellen van Wajong-uitkeringen, voor mensen die voor hun 18e door ziekte of handicap niet of onvolledig kunnen werken. Dat bevestigt de uitkeringsinstantie na berichtgeving van het AD en EenVandaag. Desondanks ziet het UWV „geen aanleiding dat er veel fouten met financiële gevolgen voor mensen worden gemaakt”.

De uitkeringsinstantie heeft een steekproef uitgevoerd in het kader van een evaluatie van een nieuwe werkwijze. Dat gebeurde op 110 dossiers: in 10 procent van de gevallen werden fouten gevonden in de berekening. Het UWV geeft aan dat de focus de afgelopen tijd lag op het verkorten van de wachttijd. Op die manier wilde de instantie mensen sneller duidelijkheid geven.

Maar het aantal aanvragen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering stijgt, evenals de complexiteit ervan. „De kwaliteit van de uitvoering van deze beoordelingen is onder druk komen te staan”, laat het UWV weten. Door deze focus hebben er bovendien ook minder controles plaatsgevonden die de kwaliteit van de beoordeling onderzoeken. De uitkeringsinstantie geeft aan daardoor „geen zeker beeld van de vaststelling van de Wajong-aanvragen te hebben”.

