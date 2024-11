Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom kun je biefstuk rood eten, maar kip niet?

Kip en rundvlees zijn beide afkomstig van een dier en worden in menig keuken klaargemaakt voor de vleeseter. Maar waarom kun je kip niet rauw eten? En sommige soorten rundvlees, bijvoorbeeld een biefstuk, wel?

Met kip moet je extra voorzichtig zijn, is ons geleerd. Van rauwe kip kun je namelijk ziek worden. In sommige huishoudens is het gebruikelijk om de kip te wassen.

Kip versus biefstuk

Rauwe kip kan bacteriën bevatten zoals salmonella, campylobacter of clostridium perfringens. „Als je kip eet die niet voldoende verhit is, kun je voedselvergiftiging krijgen. Je kunt ook ziek worden als je ander voedsel eet of dranken drinkt die besmet zijn door rauwe kip of de sappen ervan”, aldus het Amerikaans Centers for Disease Control and Prevention tegen IFLScience.

Bij bijvoorbeeld biefstuk is dat anders. Dat zijn namelijk enkelvoudige stukken spiermassa. Dat betekent dat de bacteriën die aanwezig zijn tijdens het slachten, of verdere behandeling, meestal beperkt blijven tot de buitenkant van het vlees. Door het vlees te bakken schroeit de buitenkant dicht en kun je de binnenkant rauw laten. Veilig eten dus.

Kip goed garen

Vlees uit één stuk van runderen en varkens (varkenshaas, biefstuk, rosbief) kun je rosé eten, schrijft het voedingscentrum. Maar niks is zonder risico, want ook op rundvlees kunnen bacteriën zitten, zoals bijvoorbeeld de E. coli-bacterie.

Kip is een poreuzer stuk vlees. Dit betekent dat ziekteverwekkers dieper in het vlees kunnen dringen. Daadoor moet je de kip van buiten en binnen laten garen.

Samengesteld vlees

Overigens kunnen sommige biefstukken die in de winkel te koop zijn, eruit zien als één stuk, maar kunnen toch zijn samengesteld uit verschillende stukken vlees. „Er zijn dan eiwitten of enzymen toegevoegd die gebruikt mogen worden als ‘plaksel’. Op het etiket staat dan: ‘samengesteld uit stukjes vlees’. Op deze manier kunnen bacteriën toch aan de binnenkant van het vlees terechtkomen. Daarom kun je dit vlees het beste doorbakken”, schrijft het voedingscentrum.

Risico’s van rauw vlees

Jonge kinderen, ouderen, mensen met een verminderde weerstand en zwangere vrouwen wordt afgeraden rauw vlees te eten.

Overigens zitten er altijd risico’s aan het eten van rauw vlees. Vlees van varken, kip en ook rund, net zoals bij rauwe vis. Ga voor kakelvers vlees, van de slager en niet van de supermarkt, en laat het bij voorkeur bereiden door iemand die er verstand van heeft en die hygiënisch werkt.

