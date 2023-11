Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste sneeuw is waargenomen! Het bleef (even) liggen én er is kans op meer

Er is sneeuw gevallen! In Zuid-Limburg zijn vanochtend de eerste vlokken van het winterseizoen waargenomen. Op sommige plaatsen bleef de sneeuw even liggen, maar al snel was het overal gesmolten, meldt Weeronline.

De vlokken werden gespot in Landgraaf en Kerkrade. Maandag gaat het mogelijk opnieuw sneeuwen, en er is een kans dat de sneeuw blijft liggen in de hogere delen van het land.

In 2022 kwam de eerste sneeuwdag iets eerder, namelijk op 18 november. Er is officieel sprake van een sneeuwdag als er sneeuwvlokken zijn waargenomen. Het maakt niet uit hoeveel het heeft gesneeuwd en of de sneeuw bleef liggen. De laatste keer dat de sneeuw lokaal bleef liggen was dit jaar in maart. Plaatselijk viel er toen ongeveer 5 centimeter.

Het wordt kouder en dat betekent dat de kans op winterse buien toeneemt. Volgens Weeronline is er een kans dat maandag wat natte sneeuw valt, met name in het zuiden en zuidoosten van het land.



Het weer dit weekend

Dit weekend gaat de temperatuur omlaag. Vandaag is het 7 tot 9 graden, een dag later is het een graad kouder. Maandag wordt het 4 graden in het oosten tot 6 graden aan de kust. Een neerslagzone die over het land trekt kan overdag een tijd boven Nederland blijven liggen. In het zuiden en zuidoosten wordt natte sneeuw verwacht, die vooral op grasvelden, tuintafels en auto’s kortstondig kan blijven liggen.

De kans op natte sneeuw is vooral voor Brabant en Limburg, maar ook in de hoger gelegen gebieden in het midden van het land kan wat natte sneeuw vallen. Weeronline benadrukt dat het nog niet helemaal zeker is of er sneeuw valt. Als de wind uit een iets andere richting komt en de lucht daardoor niet koud genoeg is, dan valt alleen maar regen. De Limburgse heuvels hebben volgens het weerbureau door de hoogte de beste kansen op sneeuwval.

Witte winter op komst?

En of we een witte winter kunnen verwachten? Weeronline liet eerder weten dat dat er waarschijnlijk niet in zit. Deze winter wordt vooral zacht en nat, aldus de weerdienst.

Gemiddeld heeft Nederland negentien sneeuwdagen in een jaar. Dat is een stuk minder dan in de vorige eeuw. In de periode van 1951 tot 1980 telde het weerstation in De Bilt gemiddeld 33 sneeuwdagen. In 2023 zijn tot nu toe achttien sneeuwdagen geteld. Naar verwachting blijft het gemiddeld aantal sneeuwdagen in Nederland dalen door klimaatverandering.

