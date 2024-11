Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Buurt Aerdenhout wil geen jonge asielzoekers, Marlies (76) is de enige die ze wel wil

Inwoners van Aerdenhout spanden gisteren een kort geding aan tegen de komst van dertig jonge asielzoekers. Niet iedereen in het Noord-Hollandse dorp is tegen, zoals de Aerdenhoutse Marlies ter Borg. Of anders: zij lijkt de enige voorstander. In talkshow Beau vertelde zij gisteravond waarom.

Ook verslaggever Jaïr Ferwerda, de laatste tijd vaak in het nieuws wegens onderonsjes met premier Dick Schoof, zat aan de talkshowtafel. Hij volgde het kort geding over de asielzoekers in Aerdenhout (en de zaak al anderhalf jaar). Het gaat om de opening van een centrum voor asielzoekers op 1 december. Buurtbewoners zien dat dus niet zitten. De rechter geeft volgende week aan of de boze Aerdenhouters gelijk hebben.

Appen over asielzoekers

Marlies ter Borg, een dame op de respectabele leeftijd van 76 en zelf geboren in Indonesië, is eigenlijk de enige in de buurt die opkomt voor de asielzoekers. Zij wil de jongeren een warm welkom geven. „Waarom precies?”, wil presentator Beau van Erven Dorens weten. Ter Borg: „Wij wonen in het huis van de bankiers van het verzet, Gijs en Wallie van Hall (ook een film, red.). Ik app weleens met ze en dan zeggen ze ‘Wat is het probleem? Moet je nou voor jongens van 13 jaar een onderduikadres vinden zonder dat de nazi’s dat merken?’ Nou nee, zei ik, ze komen gewoon in de pastorie.”

Ter Borg zegt dat de broers Van Hall dan denken dat men in Aerdenhout voor de asielzoekers moet zorgen. Zoals zij in de hongerwinter van de Tweede Wereldoorlog voor 150.000 mensen hebben gezorgd. „Nee, zei ik, dat wordt betaald door het COA. Nou, zeiden ze, wat is dan het probleem?”

Volg je het nog? Marlies ter Borg kan natuurlijk helemaal niet appen met de bankiers van het verzet, want zij stierven in 1945 en 1977. Beau vat het als pleidooi samen: „U zegt, wij hebben zoveel meegemaakt, wij kunnen dit makkelijk leien. En het Centraal Orgaan Asielzoekers kan die kinderen daar gemakkelijk onderbrengen. Want het zijn kinderen eigenlijk, 13, 14 jaar oud.”

‘De allerijkste gemeente van Nederland’

Jaïr Ferwerda houdt het iets zakelijker en vertelt over de gedachten voor buurtbewoners over de asielzoekers. „Zij denken er heel anders over en zijn bang, dat zijn hun argumenten, dat hun huizen in waarde dalen. Ze zijn bang voor hun veiligheid en vinden ook dat daar niets te doen is voor de jongeren.” Ferwerda volgt deze zaak als voorbeeld voor een landelijk probleem rond het vestigen van asielzoekers. „Ik las een stukje in de krant. Ik dacht meteen Aerdenhout, de allerrijkste gemeente van Nederland, die zit daar vast niet op te wachten. En ik was benieuwd of die bewoners, omdat het hele land er mee te maken heeft, zoiets kunnen tegenhouden.”



Boze buurtbewoners in Aerdenhout deden vandaag een ultieme poging om de komst van 30 jonge vluchtelingen te blokkeren. Jaïr Ferwerda volgt de zaak al maanden op de voet. Buurtbewoner Marlies ter Borg wil de jongeren juist wél een warm welkom geven. Ze schuiven samen aan. #BEAU pic.twitter.com/AsxfRF4KXz — RTL Talkshow (@rtltalkshow) November 20, 2024

Niet meer over straat durven vanwege asielzoekers

Jaïr Ferwerda filmde al langer in het rijkste dorp van Nederland. Hij ving quotes van bewoners op als „ik durf straks niet meer in m’n eentje te lopen” en „ze steken elkaar neer en staan te zeiken in je voortuin”. Let wel bij dat laatste: de asielzoekers zijn nog helemaal niet in Aerdenhout. In het gemeentehuis van Bloemendaal liepen de gemoederen soms hoog op en Ferwerda werd gefilmd door bewoners („dat is voor de buurt-app neem ik aan?”). Marlies ter Borg verscheen eerder ook al eens voor de bekende rode microfoon: „Die rechtszaak is een soort van amusement.”

Of de (voormalig) filosoof of socioloog écht de enige in Aerdenhout is die voor de asielzoekers opkomt, weet zij niet zeker. Ter Borg: „Ik ben de enige die het durft. Dat vind ik beangstigend, dat er een soort angstcultuur is. De mensen zijn banger voor hun buren dan voor de asielzoekers.” De dame bedoelt dan dat Aerdenhouters het eventueel aan elkaar niet durven toe te geven. Jaïr Ferwerda: „Marlies wordt al niet meer uitgenodigd op buurtfeestjes toch?” Ter Borg, die zichzelf het zwarte schaap noemt: „Ik vind het een kuddegeest.”

Is een opvang voor asielzoekers een hotel?

Inzet bij het kort geding was gisteren overigens een gevonden haakje dat in de genoemde pastorie geen horeca of pension gevestigd mag worden. Het is nu aan de rechter om te bepalen of een opvang van asielzoekers valt onder – woorden van Jaïr Ferwerda – „hotel of horecavoorziening”. „Ik weet niet wat de rechter gaat oordelen, maar als ik daar naartoe ga, kan ik er niet logeren. Volgens mij is het dan geen hotel.”

