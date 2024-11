Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Blokker vraagt uitstel van betaling aan om ‘acute geldnood’

Winkelketen Blokker vraagt uitstel van betaling aan. Volgens het bedrijf hebben „onvoorziene tegenvallers ambitieuze plannen vertraagd” en is er sprake van „acute geldnood”. Blokker zegt dat er op korte termijn geen gevolgen zijn voor de winkels, die blijven open. De webshop is wel dicht.

Blokker heeft het personeel maandagochtend op de hoogte gebracht. De komende tijd gaat het management van Blokker samen met een bewindvoerder de toekomst van het bedrijf onderzoeken. Het was volgens topvrouw Pauline Boerman een „moeilijke beslissing” om tot uitstel van betaling over te gaan. „Wij betreuren de onzekerheid die dit creëert voor alle betrokkenen die ons de afgelopen jaren zo trouw hebben gesteund, inclusief medewerkers, franchisenemers, leveranciers en klanten.”

Het 128 jaar oude winkelbedrijf kampte de afgelopen jaren met miljoenenverliezen en het lijkt nu nijpend te worden. Eerder dit jaar kreeg Blokker nog lucht dankzij 35 miljoen euro krediet van de Amerikaanse geldschieter The Gordon Brothers. Maar uit het afgelopen zomer verschenen jaarverslag van Mirage Retail werd duidelijk dat het in het najaar van 2024 opnieuw spannend zou worden. In de eerste maanden van het nieuwe boekjaar kwam minder geld binnen dan verwacht. Als dat de rest van het jaar zo zou blijven, vreesde het bedrijf problemen met het betalen van de rekeningen.

Spaarpunten

Uitstel van betaling mondt vaak uit in een faillissement. Als Blokker zou omvallen, raakt dat ruim 3500 medewerkers. Het einde van de winkelketen zou ook een gat slaan in veel Nederlandse stads- en dorpscentra. De bijna vierhonderd vestigingen zijn verspreid over heel Nederland en vaak een vaste waarde in de winkelstraat. Maar toenemende concurrentie van prijsvechters als Action en grote webwinkels maakt het Blokker al jaren lastig.

Blokker zegt op de website dat klanten geen producten meer kunnen terugbrengen in ruil voor geld. Wel is het nog mogelijk om producten te ruilen. Ook verkoopt de keten geen cadeaubonnen meer. Klanten kunnen cadeaukaarten van Blokker nog wel inleveren, maar andere bonnen zoals die van de VVV niet. Verder is spaarpunten verzamelen of inwisselen tijdelijk niet meer mogelijk.

Op de site meldt Blokker ook tijdelijk geen nieuwe producten meer te laten leveren. Op de website kunnen mensen zien in welke winkel een bepaald product nog te koop is. Klanten die iets hebben besteld bij Blokker, krijgen hun producten wel.

ANP

