Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

The Beatles waren 60 jaar geleden in ons land, maar waarom in hemelsnaam in Blokker?

Aan de ene kant klinkt het als de Middeleeuwen, aan de andere kant blijven ze maar veel beluisterd: The Beatles. Welgeteld één keer kwam een van de populairste bands aller tijden vanuit Engeland de Noordzee over om in Nederland op te treden. Dat is morgen precies 60 jaar geleden, tijdens hun hoogtijdagen en gebeurde in een nogal bijzondere plaats: Blokker.

Blowattuh? Blokker. De Noord-Hollanders kennen het wel, een dorpje dat inmiddels is ‘overwoekerd’ door de stad Hoorn. Zal Paul McCartney nog weten dat hij ooit good afternoon en good evening Blokker – The Beatles gaven twee concerten op 6 juni 1964 – heeft geroepen? Hij zóu het als enige kunnen vertellen. Zijn collega’s John Lennon en George Harrison zijn niet meer in leven, drummer Ringo Starr was ziek en werd vervangen door ene Jimmie Nicol.

The Beatles en het wonder van Blokker

Op tv NH, de regionale televsiezender van Noord-Holland, spreken ze van ‘het wonder van Blokker’. Dat is ook de titel van een documentaire van een half uur (die is voor iedereen te zien). Metro bekeek het vanwege die 60 jaar, voor tv-rubriek Blik op de Buis. Overigens had ondergetekende er al 5.387.832 keer over gehoord. Mijn vader won destijds een danswedstrijd en had een kaartje voor het bewuste concert van The Beatles gewonnen. Eén kaartje ja, niet twee. Zodoende tufte hij als tienertje in z’n uppie op de brommer richting Blokker om zijn lieftallige zoon daar vervolgens jarenlang mee lastig te vallen.

Welk groot concert ik ook bezocht, het kon nooit in de buurt van ‘The Beatles in Blokker’ komen. Zelfs een optreden in een tv-studio, waarbij Paul McCartney 10 meter voor m’n neus stond te zingen, haalde het volgens hem niet bij 6 juni 1964. „Allemaal leuk en aardig, maar dat was niet The Beatles.” Beste lezer, je begrijpt dat ik The Rolling Stones natuurlijk veel, véél beter vindt dan die… nou ja, laat ook maar.

Tocht door de Amsterdamse grachten

Voordat de band van Hey Jude en Let It Be naar West-Friesland kwam – zo heet de Noord-Hollandse regio – ondergingen de helden eerst een ontvangst door duizenden mensen op Schiphol. Veel mensen kennen ook de beelden die volgden (zie hierboven): een knotsgekke rondvaart door de grachten in Amsterdam. Gillende meisjes en vast ook brullende jongens, sprongen te water. Die dag, het is dan nog 5 juni, is er bovendien een tv-optreden bij de VARA. Dat gebeurt ook al op een nu totaal onbekende plek, Treslong in Hillegom. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het was toch echt een beurscomplex van de, hou je vast, Stichting Hillegomse Bloemenbeurs.

„Waar moeten we morgen heen?”, zal John Lennon die avond misschien wel hebben gevraagd. „Blokker man, je weet wel”, zou uit de mond van Paul McCartney kunnen hebben geklonken. Maar even serieus: bijzonder was het natuurlijk wel. Al helemaal als je weet dat The Beatles na die dag nooit meer in Nederland zouden optreden. De wereldtournee die ze destijds maakten, ging langs plaatsen als Kopenhagen, Adelaide, Melbourne, Hong Kong… en Blokker.

Er was nog een wereldster in Blokker

In deze plek wonen tegenwoordig nog geen 5000 mensen. Voor eeuwig zal het dorpje toch verbonden zijn met The Beatles. Waar ze optraden? Ja, je kunt je er eerlijk gezegd niets bij voorstellen: groenteveiling Op Hoop van Zegen. Enigszins wonderlijk: je hoort Blokker altijd in combinatie met The Beatles, als dat al ergens valt. Nooit in combinatie met bijvoorbeeld Louis Armstrong, terwijl die er toch ook echt op zijn toeter toeterde.

Het kwam allemaal door Ben Essing die in het tuindersdorp woonde, zo ging dat toen. Als we de verhalen mogen geloven zijn er met The Beatles enkel tienduizenden guldens afgerekend. Essing had misschien wel een klein streepje voor, want hij was de zoon van de plaatselijke burgemeester. Aan de andere kant is die gedachte niet helemaal eerlijk, want hij was ook een organisator in hart en nieren en was dus zo brutaal om dit alles voor elkaar te krijgen. Ben Essing was tijdens het concert van The Beatles 30 jaar; hij stierf in 1994 en werd dus maar 60.

‘We konden het niet geloven’

Dit alles is op een mooie en interessante manier vastgelegd in The Beatles & het wonder van Blokker. „We konden het niet geloven, maar ze waren er wel”, zegt een dame. In het dorpje waren ze tot dan toe niet meer gewend dan bijvoorbeeld ‘een Duitse dansavond’. Bijna spannend is de medewerker die het concert stiekem heeft opgenomen op z’n bandrecorder. Jongeren zoeken zelf maar even op wat dat was. Erg leuk om te zien (je bekijkt de docu hier). En oh ja, nog iets over mijn vader, Sjaak de danskampioen (van die genen heeft deze schrijver overigens niéts meegekregen). Hij moest toegeven dat hij van de eerste nummers van het concert niets heeft gehoord. De meisjes gilden te hard (hahaha).

Aantal blikken uit 5: 4

Reacties