Zorgen over groeiend aantal dropshippers: ‘Handhaving dreigt uitdaging te worden’

Je denkt een mooie wollen trui besteld te hebben, maar na lang wachten krijg je een polyester vodje, rechtstreeks uit China opgestuurd. Het overkomt steeds meer consumenten. Zogenoemde ‘dropshippers’ schieten namelijk als paddestoelen uit de grond. De toename van dit soort webwinkels, die zich vaak niet houden aan de wettelijke regels voor onlineverkoop, is zo groot dat handhaving een uitdaging dreigt te worden, zo waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).Â

Dropshippers laten hun producten rechtstreeks uit het buitenland, meestal uit China, naar de consument versturen. Dat mag gewoon, maar de betreffende webwinkel moet hier wel duidelijk over zijn naar klanten toe Ă©n een Nederlands retouradres hebben.Â

Geen Nederlands retouradres

En daar gaat het vaak mis, waarschuwt ACM. Veel webwinkels die aan dropshipping doen, hebben namelijk helemaal geen retouradres in Nederland en daar kan jij als consument de dupe van worden. Een product retour sturen is in veel gevallen namelijk niet mogelijk of ontzettend duur.Â

En ook wat betreft de beloofde levertijd word je als consument geregeld op het verkeerde been gezet, meldt ACM. De autoriteit noemt webwinkel Berkenbosch Mode als voorbeeld. Op de website staat ‘besteld voor 23.00 uur = morgen verzonden’. Dat het product uit China komt, waardoor de levertijd veel langer kan zijn dan je zou verwachten, wordt nergens gemeld.Â

Meerdere klachten over dropshippers

ACM kreeg de afgelopen tijd meerdere klachten over extreem lange levertijden. „En bovendien wordt de consument op het verkeerde been gezet doordat in de bedrijfsnaam op de website ‘Berkenbosch Amsterdam’ staat vermeld. Deze termen wekken de indruk dat het product binnen korte tijd geleverd wordt.”

Dropshippers moeten duidelijk en eerlijk zijn over waar de producten vandaan komen en wat de levertijden zijn, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. „Instinkers als ‘vandaag of morgen verzonden’ zetten mensen op het verkeerde been en zeggen niks over de daadwerkelijke levertijd. Let dus goed op waar je bestelt en check een aantal zaken vooraf, zoals reviews.”

📩 Zo laat je je niet verleiden door dropshippers Bekijk de beoordelingen (reviews) van andere consumenten voordat je iets koopt. Doe dat bij voorkeur buiten de website van de verkoper om. De reviews op de eigen website zijn lang niet altijd betrouwbaar, waarschuwt ACM.

Bekijk de informatie over het product en de kosten, het retouradres, kosten voor retourneren en de levertijden. Mis je daar belangrijke informatie, vraag je dan af welke risico’s je wil nemen.

Controleer of de website contactgegevens, een KvK- en/of btw-nummer vermeldt.Â

Gebruik ‘reverse image search’ om na te gaan of het product ook op andere sites aangeboden wordt. ACM: „Maak een foto en upload deze in een zoekmachine. Zie je het product in veel andere webshops verschijnen, dan kan dat wijzen op dropshipping en is het mogelijk van slechte kwaliteit.”

