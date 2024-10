Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heb jij een ‘slaperstarief’ bij je enengieleverenacier? Dan ben je tot 500 euro duurder uit

Wist je dat er bij energieleveranciers zoiets bestaat als ‘slaperstarieven’? Wij ook niet. Maar wat blijkt nu: sommige huishoudens hebben door die slaperstarieven een energierekening van 480 euro hoger, per jaar. En met de toch al hoge prijzen tegenwoordig, is dat niet iets dat veel mensen erbij kunnen hebben. We leggen je uit hoe het zit met die tarieven.

Het najaar is immers in volle gang, dus is het verstandig je energiecontract onder de loep te nemen. Is je contract vast of variabel? Keuze.nl kwam er na onderzoek achter dat 45 procent van de huishoudens een variabel contract heeft, waardoor ze jaarlijks bijna 500 euro duurder uit zijn na afloop van het vaste contract.

Mensen met variabel tarief betalen bijna 500 euro extra

In de afgelopen 12 maanden stapte slechts 16 procent van de Nederlandse huishoudens over van energieleverancier. 84 procent bleef dus bij hun huidige energieleverancier, waar ze ooit een vast energiecontract afsloten en nadat die afliep, bleven ze klant. Maar vaak wordt een vast contract dan omgezet naar een variabel contract.

Omdat deze groep geen actie onderneemt om hun contract te wijzigen, worden ze ‘slapers’ genoemd. Vandaar dus ook die ‘slaperstarieven’: meer geld betalen, terwijl dat vaak niet hoeft. Sterker nog, op dit moment betalen slapers 30 tot 40 euro per maand extra als je ze vergelijkt met mensen met een vast jaarcontract.

Hieronder zie je in een tabel voor verschillende verbruiksprofielen hoeveel je meer betaalt als je geen vast contract hebt:

Profiel Maandkosten Extra kosten p.j. Klein verbruik Variabel: 149 euro

Jaarcontract: 120 euro 348 euro Gemiddeld verbruik Variabel: 205 euro

Jaarcontract: 172,50 euro 390 euro Groot verbruik Variabel: 306 euro

Jaarcontract: 266 euro 480 euro *De prijs is het gemiddelde van de 5 goedkoopste contracten uit de energie vergelijker van Keuze.nl.

Mislopen bonus en hogere tarieven

Waarom die ‘slapers’ dan meer betalen dan mensen met een vast contract? Dat komt veelal omdat ze de welkomstkorting mislopen die nieuwe vaste energieklanten met een jaarcontract wél ontvangen. Daarnaast betalen klanten met een vast energiecontract gemiddeld iets lagere tarieven.

Om goed voorbereid de winter in te gaan – dan is je energiecontract vaak het hoogst – adviseert de Autoriteit Consument & Markt je je energiecontract onder de loep te nemen. Overstappen kan vaak al flink wat geld opleveren vanwege de welkomstbonus voor nieuwe klanten. Deze cashbacks lopen op tot wel 500 euro, afhankelijk van je verbruik en postcode. Een variabel contract is op elke moment opzegbaar, dus zelfs voor komende winter zou het al lonen.

