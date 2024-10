Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verdient de woningcrisis een crisiswet? Als het aan dit NSC-kamerlid ligt wel

Minister Marjolein Faber (PVV) riep eerder een asielcrisis uit en pleit voor een noodwet. Maar gisteren legde NSC-kamerlid Merlien Welzijn bij WNL Op Zondag uit dat niet alleen de asielcrisis een groot probleem in Nederland is, maar ook de woningcrisis. En dat die woningcrisis een crisiswet verdient.

Asielminister Faber (PVV) kondigde eerder aan dat Nederland zich officieel in een asielcrisis begeeft. En daarom probeert ze op allerlei manieren een noodwet in te voeren.

NSC-kamerlid Merlien Welzijn over woningcrisis

Maar gisteren schoof NSC-kamerlid Merlien Welzijn aan bij WNL Op Zondag, waar ze de schrijnende situaties omtrent de woningmarkt aankaartte. „Ik denk dat we allemaal iemand wel kennen die niet aan een huis komt. Kinderen die de deur niet uit kunnen. Mensen die gescheiden zijn, maar nog steeds samen in één huis de dag moeten zien door te komen. De studie van je keuze kun je niet volgen, want er is geen kamer te krijgen. De baan van je keuze moet je afslaan, omdat er geen huis in de buurt is.”

Het kabinet zet in op het bouwen van 100.000 woningen per jaar. Maar het is al langer bekend dat dit een onhaalbaar plan is. Eerder verkondigde voormalig woonminister Hugo de Jonge ook dit soort ambities, die onhaalbaar bleken. Ook Welzijn gelooft niet dat er 100.000 woningen per jaar bijkomen. Volgens haar begeven we ons in een enorme crisis. „Het is ontzettend ingrijpend als je levenskeuzes moet gaan uitstellen, omdat er geen huis is.”

Crisiswet voor woonprobleem

Welzijn vertelt in het programma dat ze zelf als zevenjarig meisje dakloos was. „Wij hebben niet op straat geleefd, maar wel van bank naar bank gezworven. Bijna een jaar lang.”

Daarom benadrukt het NSC-kamerlid het belang en de waarde van een eigen thuis. Ze pleit voor een crisiswet, zodat het kabinet en woonminister Mona Keijzer de regie kunnen pakken. „Een bouwlocatie hebben is een ding. Wat we willen is sociale huurwoningen, middenhuur en betaalbare koopwoningen. Dat zijn allemaal woonsegmenten waar je niet als investeerder hele dikke rendementen op maakt.”

Gemeentelijke beleid vertraagt bouw

In de studio zit ook Arno Visser van Bouwend Nederland. Hij is het eens dat minister Keijzer beter moet ingrijpen, maar een crisiswet vindt hij onnodig. Waarom? Volgens hem heeft de minister al de middelen om in te grijpen. „Het begin zit bij die gemeenten die door moeten pakken en locaties moeten hebben. Dat los je niet op met een wet, maar met een daadkrachtig bestuur.”

Want volgens Visser vertraagt de bouw door gekissebis en regels van gemeentes. En ook procedures tegen bouwplannen vertragen de boel. Het duurt volgens Visser makkelijk tien jaar voordat er een woning is gerealiseerd. Daar waar het bestuur er niet uitkomt, moet de minister zeggen: daar gaan we het doen. „Het interessante is, dat kan die minister al, want dat zit in de huidige wet. Dus die elementen uit de crisis- en herstelwet die we tien jaar geleden hebben opgenomen, hebben we al. Alleen: het wordt niet toegepast.”

Vergunningen

Hij vervolgt: „Er wordt geen woning betrokken waar geen vergunning voor is afgegeven. Als we 100.000 woningen per jaar willen bouwen, moeten er dus 100.000 vergunningen worden afgegeven, maar die zijn er niet. En dat zit niet in de wetgeving. Je lost dit probleem niet op met meer wetgeving.”



Helemaal eens. Ipv focussen op de "asielcrisis", maak noodwetgeving voor de huizencrisis! Zet een streep door het NIMBYisme en dwing gemeenten om een schep in de grond te zetten. Hiermee los je ook indirect ook veel andere problemen op #WNLOPZondagpic.twitter.com/ufRtoUgUVC — Steven Braham 🇳🇱 (@steven_braham) October 13, 2024



Prima om tegelijk met de asielcrisis óók de wooncrisis uit te roepen. Geen containers of goedkope flex-schuurtjes, maar betaalbare woonvormen voor senioren en waar Millenials en Gen-Z gezinnen met kinderen kunnen stichten. Overheid, neem regie! #wnlopzondag — Heleen B (@HeleenBervoets) October 13, 2024



Erg goed voorstel in #wnlopzondag Kom met een crisiswet voor de hemeltergendende #woningcrisis in NL.

De huizenmarkt zit muurvast, en wordt met de dag erger.. Zoveel mensen lijden nu onder uitgestelde levenskeuzes. Of betalen torenhoge huur. Om je te schamen voor zo'n rijk land pic.twitter.com/qtrEwNPeVe — kees dijkstra (@KeesJD) October 13, 2024



Creatieve oplossingen om bij te dragen aan verlichting van de krapte op de woningmarkt worden bureaucratisch gedwarsboomd. Laat mensen meer zelf aan zet met woningdelen en splitsen van woningen.#wnlopzondag — Helene Knops (@HeleneKnops) October 13, 2024

