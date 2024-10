Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De weekboodschappen van… Anne: ‘We waren die standaard gerechten zo zat’

Hoe doe jij je boodschappen en zorg je ervoor dat er elke dag iets lekkers op tafel staat? Die vraag stellen we in samenwerking met het Voedingscentrum aan steeds een andere Nederlander. Dit keer in de rubriek De weekboodschappen van… Anne (41). Ze woont samen met haar man en hun drie tieners. Ze deelt haar tips om gevarieerd te eten als iedereen andere wensen heeft.

Wie doet bij jullie de weekboodschappen?

“We wisselen af, het is maar net hoe het uitkomt. Mijn man is veel sneller klaar dan ik, want die haalt gewoon wat er op het lijstje staat, rekent af en staat zo weer buiten. Ik loop alle paden door, spot nieuwe producten of kom aanbiedingen tegen en ga dan ter plekke vast bedenken – of googelen – wat ik ermee kan maken. Dus als de weekboodschappen snel moeten gebeuren, gaat mijn man.”

Bedenkt degene die de weekboodschappen doet ook wat er wordt gegeten?

“Nee, zeker niet. We bepalen dat samen, in het weekend. We hebben door werk, sportende kinderen en andere afspraken op de doordeweekse dagen niet altijd tijd om wat nieuws te bedenken en we willen ook niet steeds dezelfde gerechten maken. Dat risico zit er wel in als je snel nog wat moet bedenken. We hebben een appgroep met z’n tweetjes waarin we regelmatig nieuwe recepten delen en ook nog een gedeelde online notitie waarin gerechten staan die iedereen in huis lekker vindt.”

Is er genoeg te bedenken wat iedereen lekker vindt, met vijf man in huis?

“Vroeger maakten we voor de kinderen de succesnummers en voor onszelf wel iets nieuws, omdat we die standaard gerechten soms zo zat waren. Nu de kinderen 14, 12 en 10 jaar oud zijn, wordt het al makkelijker en leuker. Ze vinden het steeds interessanter om nieuwe dingen te proeven en zelf iets te maken. Al moeten we nu, naast smaak, wat meer rekening houden met andere persoonlijke wensen. Ik ben vegetariër, mijn man flexitariër. Hij en de kinderen eten geen varkensvlees. De twee jongsten willen het liefst niet te veel vlees en vis, terwijl de oudste juist steeds meer uitprobeert. Ook prima; ik wil niemand in huis iets opleggen. Ze mogen zelf kiezen, al hoop ik stiekem dat ze uiteindelijk ook helemaal geen vlees en vis meer eten. We maken nu in de basis gerechten zonder vlees en vis en voegen dan bijvoorbeeld vlees, vis of een plantaardig alternatief toe voor wie daar zin in heeft. Dat is echt goed te doen, bijvoorbeeld met pasta, wraps, parelcouscous of de good old groenten-met-aardappels.”

Heb je nog een tip om ervoor te zorgen dat kinderen gevarieerd eten?

“Het werkt misschien niet voor iedereen, maar bij mijn kinderen wel: benoem eens welke vitaminen er in de maaltijd zitten. Ik heb uitgelegd dat het prima is om af en toe te snacken en snoepen, zolang je maar zorgt dat je verder verschillende vitaminen binnenkrijgt. Dus vertel ik welke vitaminen er die dag allemaal in het gerecht zitten en waar die goed voor zijn. Dat kun je gewoon online opzoeken. Gisteren vroeg er nog eentje: waar zijn sperziebonen dan goed voor? De kinderen willen daardoor soms toch iets proberen wat ze in eerste instantie niet zo lekker lijkt. Misschien ook wel omdat we zorgen voor balans: in het weekend eten we een van de drie p’s of lekkere hapjes! Nog een tip: we zorgen er dan wel voor dat er snackgroenten, een salade of fruit – druiven doen het altijd goed – op tafel staan. Die horen voor hen gewoon bij de chips en nootjes.”

