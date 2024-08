Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minister Marjolein Faber roept officieel asielcrisis uit, maar wat betekent dat?

Minister Marjolein Faber, van Asiel en Migratie, roept vandaag officieel een asielcrisis uit vanuit het kabinet-Schoof. En daarmee stuurt ze in de richting van een asielcrisiswet. Maar of Brussel daarmee akkoord gaat? En wat betekent een asielcrisis eigenlijk?

Gisteren werd bekend dat het aantal nareizigers, familieleden van asielzoekers die ergens in het buitenland wachten op bericht of ze ook naar Nederland mogen komen, op 40.000 staat. Ook in Vandaag Inside werd het asielbeleid fel bekritiseerd. Dat aantal nareizigers is toegenomen. Het afgelopen jaar werden negen op de tien nareisverzoeken ingewilligd, schreef De Telegraaf.

Minister Marjolein Faber roept asielcrisis uit

Ook blijkt dat de opvang voor Oekraïners helemaal vol zit. Het aanmeldcentrum in de Utrechtse Jaarbeurs is gesloten, waardoor vluchtelingen op straat dreigen te belanden. Volgens de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma loopt het compleet vast in de Jaarbeurs. Hoewel vluchtelingen daar een paar dagen zouden blijven, stromen zij niet door en zitten Oekraïner soms weken of maanden in de Utrechtse Jaarbeurs. Volgens Dijksma moest het kabinet met een oplossing komen.

„Alles is bomvol” en we begeven ons in een crisissituatie, aldus de minister vandaag.

Aansturen op nieuwe asielcrisiswet

Maar wat betekent dat eigenlijk, een asielcrisis? Dit betekent niet dat er van de een op de andere dag dingen drastisch veranderen. Maar de reden voor het uitroepen van een crisis is het aansturen op een nieuwe asielcrisiswet. Een wet die moet worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer, maar die ook al in hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB is aangekondigd.

Die wet zorgt ervoor dat Faber de asielinstroom kan verminderen, grenscontroles worden aangescherpt en de Spreidingswet van tafel gaat. Ook komt er een ’asielbeslisstop’, zal het recht op opvang worden beperkt en ’sterk worden versoberd’ en worden mensen zonder geldige verblijfstitel ’zoveel mogelijk, ook gedwongen’ uit Nederland gezet.

In strijd met Europese regels

Zo’n wet kan een tijdje gelden, maar uiteindelijk moeten ook de Europese Commissie en een rechter zich daarover buigen. Want Brussel ziet een aanpak als die van Faber eigenlijk niet zitten. Volgens het EU-hoofdkwartier kun je alleen van een asielcrisis spreken als er allerlei pogingen zijn gedaan om de crisis op te lossen, deze niet werken en grote problemen aanhouden.

Nederland dient zich nu eenmaal aan de Europese regels te houden. En volgens die regels zijn bepaalde plannen van Faber niet mogelijk. Zo mag je gezinshereniging niet verbieden en kun je ook geen asielaanvragen weigeren. „Asielaanvragen komen voort uit het EU-recht. Dit zal ongetwijfeld met succes worden aangevochten bij de rechter”, sprak Mark Klaasen, universitair docent bij het Europa Instituut van de Universiteit Leiden tegen de krant. De kans dat rechters delen van het Nederlandse asielbeleid afkeuren is dan ook groot.

En volgens Telegraaf-verslaggever Emile Kossen neemt het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt de afgelopen maanden juist af.

