Meer mensen in de bijstand, dit bedrag krijgen zij

Er zijn meer mensen in Nederland die een bijstandsuitkering ontvangen van de overheid. Voor het vierde kwartaal op rij is dat aantal in het tweede kwartaal van 2024 gegroeid, weet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We praten je bij over het bedrag dat mensen in de bijstand krijgen.

Voordat de groei van vier kwartalen op rij zich aandiende, was het aantal mensen met een bijstandsuitkering juist negen kwartalen op rij lager. Er zijn op dit moment 40.000 personen tot 27 jaar die een bijstandsuitkering ontvangen, 9 procent meer dan een jaar eerder. Van alle personen met een bijstandsuitkering is 10 procent een jongvolwassene. Het is het zesde kwartaal op rij dat er sprake was van een toename in deze leeftijdsgroep.

Meer mensen in de bijstand

Onder 27- tot 45-jarigen kwamen er duizend personen bij die een uitkering krijgen. In totaal zijn er 136.000 mensen in die leeftijdsgroep die een bijstandsuitkering ontvangen. Ook het aantal bijstandsgerechtigde 45-plussers was in het tweede kwartaal hoger en kwam uit op 229.000 personen.

Eind juni ontvingen 405.000 personen in totaal, alle leeftijdsgroepen bij elkaar dus, een bijstandsuitkering. Dat zijn er 6000 meer dan een jaar geleden. Het is het vijfde kwartaal op rij dat er meer mannen in de bijstand zaten dan een jaar eerder. Het aantal vrouwen bleef ongeveer hetzelfde. De verdeling van vrouwen en mannen in de bijstand is echter sinds 2013 vrijwel onveranderd. Zo is ongeveer 57 procent vrouw en 43 procent man.

Wist je trouwens dat je nog tot zondag hebt om de zorgtoeslag over 2023 met terugwerkende kracht aan te vragen? Veel mensen laten geld liggen, omdat ze niet weten dat ze recht hebben op de toeslag.

Hoogte van de bijstandsuitkering

Sinds juli van dit jaar is het bedrag van de bijstand omhoog gegaan, omdat ook het minimumloon steeg. Die twee zijn aan elkaar gekoppeld.

Hieronder via Rijksoverheid hoe hoog het bedrag van de bijstand is per groepering:

Alleenstaand of gehuwd/samenwonend? Leeftijd Bijstandsnorm incl. vakantie-uitkering) Gehuwd of samenwonend Ouder dan 21, niet ouder dan de AOW-leeftijd 1869,21 euro Alleenstaand Ouder dan 21, niet ouder dan de AOW-leeftijd 1308,45 euro Gehuwd of samenwonend AOW-leeftijd of ouder 1976,64 euro Alleenstaand AOW-leeftijd of ouder 1456,85 euro

Meer weten over het bedrag van de bijstand? We duiker dieper in het onderwerp in onderstaand artikel:

