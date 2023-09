Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De duurste en goedkoopste steden om je stekkerauto op te laden

De laadkosten voor EV-eigenaren kunnen per stad enorm verschillen. Sterker nog, je elektrische auto honderd meter verderop opladen kan al tientallen euro’s schelen, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

De bond is niet gediend van de grote prijsverschillen tussen laadpalen en het lage aantal aanbieders. Als een energieleverancier een monopoliepositie heeft in de stad, kunnen de prijzen voor het opladen van je elektrische auto namelijk flink oplopen. Een probleem dat je trouwens kunt vermijden met deze EV-occasion, waarmee je levenslang gratis mag laden.

Elektrische auto opladen goedkoper in dezelfde straat

„Zo vind je bijvoorbeeld in de grote steden Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer bijna alleen maar Equans-laadpalen. Daar lijkt het door de gemiddeld lagere prijs per kWh nu nog geen probleem voor mensen met een elektrische auto”, schrijft de Consumentenbond. „Maar in Alkmaar, Haarlem en Almere is het gebrek aan concurrentie al wel een probleem. Daar staan bijna alleen maar dure laadpalen van TotalEnergies met een hoog tarief van €0,62 per kWh.” Prijzige steden om je EV op te laden.

Soms zijn er nog enkele laadpalen van andere aanbieders, waardoor in dezelfde straat enorme prijsverschillen kunnen ontstaan. Zo zag de Consumentenbond in Amsterdam laadpalen met tarieven van 0,30 euro en 0,39 euro op steenworp afstand van elkaar staan. Hoofddorp maakte het nog bonter met 0,28 euro per kWh verschil in dezelfde straat. Bij een laadbeurt van 70 kWh scheelt dat al bijna 20 euro.

EV opladen: de duurste en goedkoopste steden

Eerder informeerden onze collega’s van Manners bezitters van een elektrische auto al over de prijsverschillen per gemeente, die eveneens enorm uiteen kunnen lopen. Met de informatie van de Consumentenbond kunnen we nu ook de gemiddelde prijzen per stad uitlichten. Opvallend genoeg zijn het niet drukke randstadsteden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag met de hoogste laadtarieven. Nee, het zijn Haarlem, Almere en Alkmaar die je bankrekening leegroven. Nu weet je welke steden je beter kan mijden met je EV.

Stad Prijs per kWh

(Gemiddeld) Amsterdam € 0,33 Den Haag € 0,33 Nijmegen € 0,33 Apeldoorn € 0,35 Rotterdam € 0,35 Enschede € 0,36 Zwolle € 0,37 Arnhem € 0,38 Zoetermeer € 0,38 Maastricht € 0,42 Utrecht € 0,45 Assen € 0,45 Den Bosch € 0,48 Groningen € 0,49 Breda € 0,50 Leeuwarden € 0,53 Eindhoven € 0,54 Tilburg € 0,54 Amersfoort € 0,55 Dordrecht € 0,56 Leiden € 0,56 Middelburg € 0,56 Alkmaar € 0,60 Almere € 0,61 Haarlem € 0,61

