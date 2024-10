Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een prijzenoorlog in de supermarkt: wat houdt dat in en kunnen we zoiets verwachten?

Als je de reclames van supermarkten bekijkt, zou je soms denken dat er een prijzenoorlog woedt in supermarktland. Wat houdt zoiets in en is dat werkelijk gaande? Volgens een expert hebben supermarkten daar het budget niet voor.

Een prijzenoorlog klinkt überhaupt opmerkelijk in tijden waarin boodschappen zo duur zijn. De gevulde boodschappenkar zal eerder duurder dan goedkoper worden, klonk eerder. „Wen er maar aan”, was het advies.

Geen prijzenoorlog in supermarktland

Dik een maand geleden meldde De Telegraaf dat meerdere Jumbo-filialen bij sommige producten niet alleen de prijs van Jumbo vermeldden, maar ook die van de Albert Heijn. Volgens deskundigen was dat een primeur. Later mengden ook Vomar, Dirk en Hoogvliet zich in de ‘wie is de goedkoopste’-ruzie.

Maar van een prijzenoorlog is absoluut geen sprake, zegt supermarktexpert Laurens Sloot nu tegen RTL Nieuws. Prijzenoorlogen zijn meestal gunstig voor de consument.

Alle supermarkten, behalve marktleider Albert Heijn en discounter Nettorama, maken te weinig winst om de prijzen te verlagen. Volgens hem moeten supermarkten een winstmarge halen van minstens 3 procent om een redelijk rendement te kunnen halen. Vomar komt met 2 procent in de buurt, maar Dirk, Plus en Jumbo doen het minder goed.

Albert Heijn heeft het volgens Sloot niet nodig om met prijzen te stunten. Het marktaandeel stijgt licht, een aantal producten zijn in prijs en kwaliteit vergelijkbaar met Lidl en Albert Heijn heeft de grootste kortingen. Nettorama weet winst te maken door het assortiment heel beperkt te houden.

Prijzen in supermarkt stegen met 25 procent

De afgelopen jaren zijn de prijzen in de supermarkten gestegen, volgens Sloot zo’n 25 procent. Dat komt vooral door de hogere grondstoffenprijzen, stelt hij, met daarbovenop de hogere loonkosten en huren. De prijzen van grondstoffen zijn wat gedaald, maar dat gebruiken supermarkten om eerdere kosten te compenseren. Op een prijzenoorlog zit dus geen enkele supermarkt te wachten.

💶 Besparen in de supermarkt Eerder deelde Metro hoe je jouw bezoeken aan de supermarkt betaalbaar houdt. Maak een weekmenu en doe weekboodschappen Kijk naar de kiloprijs Hanteer een budget om te besparen Let goed op bij aanbiedingen Zorg voor zo min mogelijk voedselverspilling

Bovendien moeten supermarkten grote investeringen doen. Zo heeft het moederbedrijf van Albert Heijn, Bol, Etos en Gall & Gall moeten sleutelen aan de techniek van de zelfscankassa’s om het toenemende aantal winkeldiefstallen tegen te gaan, die ervoor zorgen dat de winst voor een groot deel verdampt. Ook zijn er matige oogsten van bijvoorbeeld cacao, uien en aardappelen.

