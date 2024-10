Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerder met pensioen: waar moet je op letten en wat zijn valkuilen? Expert legt uit en geeft tips

Veel mensen dromen ervan om eerder dan de pensioenleeftijd met pensioen te gaan. Toch kan dat behoorlijk wat financiële gevolgen hebben. Waar moet je op letten? Wat zijn de valkuilen? Metro spreekt met een pensioenexpert over de voordelen, nadelen en mogelijke valkuilen van vroegpensioen.

Je kunt besluiten om eerder te stoppen met werken, dus voordat je de AOW-leeftijd bereikt. Veel pensioenfondsen hebben hier regelingen voor. Is het wel slim om eerder met pensioen te gaan? „Slim is een breed begrip natuurlijk”, zegt Ernst Strengers, consultant bij Pensioenadviesbureau Transparans, tegen Metro. „Bij werknemers zie je dat daar vaak een wens achter zit. Ze kunnen niet meer werken, omdat hun lichaam zo versleten is. Of ze vinden het werk niet meer leuk en zitten tegen overspannenheid aan.”

Nadelen van vroegpensioen

De keerzijde van eerder met pensioen gaan, is dat je het gat moet zien te overbruggen tot de wettelijke pensioenleeftijd. „Want als je stopt met werken, stopt ook je salaris, terwijl je uitgaven wel gewoon doorgaan”, zegt Strengers. Als je eerder stopt met werken, stopt ook je pensioenopbouw. „Je moet dus gaan nadenken over de vraag: waar ga ik dat van betalen?”

Met spaargeld of beleggingsgeld kun je je pensioen een stuk naar voren halen, maar dat is niet in alle gevallen afdoende. „Je mist een stukje rendement, het pensioenfonds moet langer uitkeren en de uitkering wordt dan een stuk lager.” Belastingtechnisch kan dat nadeliger uitvallen dan wanneer je wacht op de AOW-leeftijd. Je komt dan in een gunstiger belastingtarief terecht, van slechts 19 procent.

Waar moet je rekening mee als je eerder met pensioen gaat?

Er zijn best wat factoren om rekening mee te houden als je eerder met pensioen wilt, licht Strengers toe. „Vraag je af: doe ik daar wel goed aan? Heb je voldoende voor de rest van je leven en maak je niet te veel op?” Adviesbureau Transparans, waar hij werkzaam voor is, brengt met speciale software in kaart wat klanten netto overhouden aan pensioen, waarbij er rekening wordt gehouden met allerlei factoren, waaronder de inflatie. „De mensen die ons benaderen, willen het graag in beeld hebben. Ook worden wij best regelmatig benaderd door werkgevers, die oudere medewerkers in dienst hebben en daar weinig fut meer voor hebben.”

Het valt de pensioenadviseur op dat sinds de laatste twee jaar veel mensen bezig zijn met de vraag of ze eerder met pensioen kunnen. „Dat komt allereerst omdat de pensioenen enorm aan het schuiven zijn geweest”, zegt Strengers. Waar er voorheen allerlei regelingen waren om al op je zestigste met pensioen te gaan, zoals de VUT-regeling (vervroegde uittreding) is de pensioenleeftijd nu opgeschoven naar 68 jaar. „Mensen kijken ook meer naar het leven nu. We zijn nog vitaler en gezonder en willen ook van het leven genieten.”

Tips voor als je eerder met pensioen wilt

De pensioenadviseur heeft een aantal tips voor mensen die eerder met pensioen zouden willen. „Allereerst: ga voor jezelf na wanneer je dat zou willen. Plan het moment in en bereid je voor”, zegt Strengers. „Als je je pensioen eerder wilt laten ingaan, moet je dat minimaal een half jaar voor die tijd laten weten aan je pensioenfonds.”

De tweede tip is om je goed te infomeren en te laten adviseren. Het is best complexe materie, waarbij je met veel factoren rekening moet houden. Daarom is het aan te raden om advies in te winnen van deskundigen, die weten waar de uitdagingen en valkuilen liggen. „Sommige mensen proberen het zelf in beeld te brengen. Dan stel ik vragen, bijvoorbeeld of ze rekening hebben gehouden met de inflatie of met bepaalde aftrekposten.”

Pensioengat opvullen met passief inkomen

Als je onvoldoende pensioen hebt opgebouwd, heet dat een pensioengat of pensioentekort. Regelmatig komen er verhalen naar buiten van mensen die een mogelijk ‘pensioengat’ willen overbruggen met een passief inkomen. Dan ontwikkelen ze bijvoorbeeld eerst een cursus, waarvan de inkomsten blijven binnenkomen. Ze werken er dus eenmalig voor, daarna blijven de inkomsten komen. Of dat werkt om een pensioengat op te vullen, daar heeft Strengers zijn bedenkingen bij. „Iets moet dan wel een succes blijven. Bovendien: als iets heel succesvol blijkt, krijg je meerdere aanbieders, en concurrentie zet de prijs onder druk.”

Gevolgen van vroegpensioen zijn lastig te overzien

De pensioenadviseur ziet dat het voor veel mensen best lastig is om te overzien wat de gevolgen zijn van vroeger met pensioen te gaan. „Ze zijn of veel te optimistisch of juist pessimistisch. Je moet met best veel aspecten rekening houden.” Als het berekende bedrag toch niet blijkt te kloppen, moet dat op veel andere plekken ook worden aangepast. „Nederland is wat dat betreft best wel complex, met allerlei belastingen en toeslagen waar rekening moet worden gehouden. Het is wel te begrijpen dat de gemiddelde Nederlander dat niet allemaal kan overzien.”

