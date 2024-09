Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sporthal Stadskanaal open voor asielzoekers Ter Apel: ‘Zagen het met lede ogen aan’

De gemeente Stadskanaal heeft vannacht „in allerijl” een sporthal gereed gemaakt voor de asielzoekers die buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel verbleven. Daarmee werd voorkomen dat mensen in de nacht in het gras moesten slapen, meldt de gemeente Westerwolde.

De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, wil geen buitenslapers en heeft daarom contact gezocht met andere gemeenten en het Rode Kruis. De enkele tientallen asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel werden met bussen en onder begeleiding van het Rode Kruis naar Stadskanaal vervoerd. Hulpverleners van het Rode Kruis zijn aanwezig om te checken of er mensen zijn in kwetsbare posities.

Het centrum in Ter Apel, dat deze zomer werd bezocht door de nieuwe minister Marjolein Faber, is al langer vol tot overvol.

Veldbedden in plaats van gras voor asielzoekers

Naar de opvanglocatie in Stadskanaal zijn honderd veldbedden, hygiënekits en dekens gebracht door de hulporganisatie. Een team van het Rode Kuis helpt bij de opbouw van de locatie.

Vanwege het hoge aantal asielzoekers in Ter Apel besloot het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om gisteravond alleen vrouwen, kinderen en kwetsbare personen toe te laten. Alleengaande mannen moesten daardoor buiten het terrein wachten. Tegen het einde van de avond stonden tientallen mannen buiten te wachten.

Afgelopen weekend besloot het COA wegens drukte, tot grote onvrede van gemeente Westerwolde, zogenoemde portakabins op het terrein in Ter Apel te gebruiken als slaapruimten.



‘Wegkijken doen we in Stadskanaal niet’

Burgemeester Klaas Sloots van gemeente Stadskanaal over het te hulp schieten bij de opvang van asielzoekers: „Als buurgemeente zien we dit met lede ogen aan. Al eerder plaatsten we grote tenten om voor de nacht een kleine bijdrage te leveren aan het probleem. En ook nu vind ik dat we moeten helpen.”

Vanmorgen gaan de asielzoekers weer terug naar Ter Apel, om het proces van hun asielaanvraag te starten. „Het is geen oplossing”, zegt Sloots. „Maar het is in elk geval iets en morgenochtend (vandaag, red.) kijken we wel verder. Wegkijken en nietsdoen gaan wij als Stadskanaal niet doen.”

Komende nacht weer te druk met asielzoekers

De gemeente Westerwolde verwacht dat er ook komende nacht niet genoeg plek is voor iedereen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Wederom moeten er dan asielzoekers moeten worden overgeplaatst naar andere locaties. Volgens een woordvoerster van de gemeente is er contact met verschillende andere gemeenten om mensen te kunnen huisvesten. „Dat betekent dat de gemeente de werkzaamheden van het COA blijkbaar moet overnemen om de mensen een veilig onderkomen te geven”, zegt ze.

