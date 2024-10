Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hierom is opruimen en ontspullen met de 12-12-12-methode het proberen waard

Niets zo fijn als een opgeruimd huis. Maar als je veel spullen hebt verzameld, kan opruimen iets worden waar als je een berg tegenop ziet. Zie daar de 12-12-12-methode, waar opruimexperts bij zweren.

Als je extra motivatie nodig hebt, kun je altijd een app downloaden.

Wat is de 12-12-12-methode?

De 12-12-12-opruimmethode is bedacht door Joshua Becker, auteur van onder meer The minimalist home: a room-by-room guide to a decluttered, refocused life. Bij deze methode focus je je dagelijks op 36 items in huis.

12 ruim je op. Hiermee wordt bedoeld dat je rondslingerende items legt op de plek waar ze horen.

12 doe je weg. Dit zijn bijvoorbeeld dingen die over de datum of kapot zijn (en ook niet meer te repareren zijn).

12 doneer je, aan een familielid, vriend, goed doel of weggeefhoek. Dit doe je met spullen die nog in prima staat zijn, maar je simpelweg niet meer gebruikt.

Het is belangrijk dat je de acties zo snel mogelijk uitvoert, omdat de spullen anders alsnog blijven liggen. Het idee achter het getal 12 is dat het haalbaar en behapbaar is, maar ook weer niet zo klein dat het geen impact heeft. Zo blijf je gemotiveerd. Het helpt bovendien om vooraf te bepalen met hoeveel items je aan de slag gaat. Overigens is het uiteraard geen probleem als je meer items aanpakt. Je kunt deze dagelijkse actie net zolang herhalen totdat je het gevoel hebt dat je huis helemaal opgeruimd is.

Voordelen van de methode voor opruimen en ontspullen

Voordelen van deze opruimmethode is dat het overzichtelijk is en je er bewust van wordt hoeveel spullen je eigenlijk bezit. Je huis wordt langzaam maar gestaag steeds opgeruimder. Hoe je begint? Het liefst start je klein en doelbewust. Oftewel: kies voor één kamer (of zelfs nog kleiner, voor een kast of plankje) en ga zo steeds door naar het volgende ‘project’ dat je wilt opruimen.

