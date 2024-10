Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bruine kroegen verdwijnen uit het straatbeeld, er zijn er nog maar 8000 in Nederland

Het gaat slecht met de ‘gezellige’ bruine kroeg: het afgelopen jaar verdwenen er ruim drie cafés per week. Daarmee zitten we nu op het laagste aantal sinds 2007.

Een biertje of wijntje aan de bar drinken kan op steeds minder plekken. Het aantal cafés is met 33 procent afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De reden: mensen vinden het concept niet meer van deze tijd. Want met andere eet- en drinkvoorzieningen gaat het wel goed.

Er zijn nog maar 8000 kroegen in Nederland

In Nederland zijn er nog maar 8000 cafés te vinden. Ter vergelijking: er zijn 16.000 restaurants in Nederland. Op 1 oktober 2007 telde Nederland 38.000 horecabedrijven, begin deze maand waren dat er 69.000. Er is wel een kleine kanttekening, want de meeste groei zat in eenpersoonsbedrijven in de eventcatering. Zonder eventcatering was er een groei van 25 procent in de eet- en drinkvoorziening.

Er is niet onderzocht waarom het aantal cafés zo flink gedaald is, al is hier eerder al veelvuldig over gesproken in de media. Leefstijlen veranderen, waardoor mensen minder vaak naar de kroeg gaan. Ook helpt het niet mee dat de leeftijdsgrens voor alcohol jaren geleden naar 18 is gegaan. Corona deed veel ondernemers in deze sector ook niet goed.

Koffiezaken nemen de plek in

Op de vrijgekomen plekken huizen nu veel lunchrooms en hippe koffiezaken. Deze zie je steeds meer in het straatbeeld. Mensen zitten liever op hun laptop te werken met een verse pumpkin spice latte, dan dat ze in de kroeg aan de alcohol gaan. Deze trend is ook te zien in andere landen, zoals Engeland.

De prijzen spelen ook een grote rol. In 2007 betaalde je nog geen 1,40 euro voor een biertje. Tegenwoordig moet je er al snel 3 euro voor aftikken. Liefhebbers van speciaalbier of mixdrankjes kunnen al snel op het dubbele rekenen. De consument lijkt het daarom liever in de supermarkt te halen, om het vervolgens thuis of op een openbare plek op te drinken.

Grootste groei in Flevoland

In Flevoland zijn er de meeste eet- en drinkvestigingen bij gekomen. Daar is het verdrievoudigd. Daarna volgen Noord-Holland en Utrecht. In Limburg zijn de minste nieuwe zaken geopend.

